DZIDZIO – Моя любов: нова романтична пісня зачарувала українців

Мегапопулярний DZIDZIO (Михайло Хома) потішив фанів крутою прем'єрою. Нова лірична пісня під назвою "Моя любов" зачаровує з першої ноти. Зацініть!

Вперше сингл "Моя любов" пролунав у фільмі "DZIDZIO: Перший раз". Шанувальникам сподобалася романтична пісня, хоч вона і нетипова для мегапопулярного артиста. Насолоджуйтеся ліричним треком!

Текст і слова пісні DZIDZIO – Моя любов

Я не можу думати, бо моя голова.

Занята тобою, вся від А до Я...

Тобою зачарований only you.

І собі цілуюсь вночі з подушкою.

Приспів:

Любов, how love, love...

How love, love...

Моя любов... моя, моя любов.

How love, love...

Моя любов...

Цілуюсь, обнімаюсь, заплаканий сміюсь.

І знаєш, якщо чесно – я сам себе боюсь.

Бо через тебе, чуєш, в моєму животі.

Літають кольорові метелики сумні.

Метелики літають, літаю з ними я.

Переливаю в собі до тебе почуття.

З тобою я щасливий, себе не впізнаю.

Ніхто не розуміє мене, бо I love you.

Приспів.

Я не можу думати, бо моя голова.

Занята тобою, вся від А до Я...

Приспів.

