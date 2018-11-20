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DZIDZIO – Моя любов: нова романтична пісня зачарувала українців

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Прем'єра пісні DZIDZIO - Моя любов - фото 1
Прем'єра пісні DZIDZIO - Моя любов

Мегапопулярний DZIDZIO (Михайло Хома) потішив фанів крутою прем'єрою. Нова лірична пісня під назвою "Моя любов" зачаровує з першої ноти. Зацініть!

Вперше сингл "Моя любов" пролунав у фільмі "DZIDZIO: Перший раз". Шанувальникам сподобалася романтична пісня, хоч вона і нетипова для мегапопулярного артиста. Насолоджуйтеся ліричним треком!

DZIDZIO – слухати онлайн новинку Моя ЛЮБОВ:

* для прослуховування повної композиції авторизуйтеся у deezer

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Текст і слова пісні DZIDZIO – Моя любов

Я не можу думати, бо моя голова.
Занята тобою, вся від А до Я...
Тобою зачарований only you.
І собі цілуюсь вночі з подушкою.

Приспів:
Любов, how love, love...
How love, love...
Моя любов... моя, моя любов.
How love, love...
Моя любов...

Цілуюсь, обнімаюсь, заплаканий сміюсь.
І знаєш, якщо чесно – я сам себе боюсь.
Бо через тебе, чуєш, в моєму животі.
Літають кольорові метелики сумні.
Метелики літають, літаю з ними я.
Переливаю в собі до тебе почуття.
З тобою я щасливий, себе не впізнаю.
Ніхто не розуміє мене, бо I love you.

Приспів.

Я не можу думати, бо моя голова.
Занята тобою, вся від А до Я...

Приспів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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