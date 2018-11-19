Оля Полякова – Любовница: нова відверта пісня зірки підкорює мережу

Українська співачка Оля Полякова потішила шанувальників прем'єрою синглу. Нова пісня під назвою "Любовница" вже підкорила користувачів мережі. Зацініть нетипову композицію "Королеви ночі"!

Нова пісня Олі Полякової – це сповідь коханки, яка розуміє, що вкрала любов в іншої жінки. Автором музики і слів виступила Ольга Животкова-Бажана. Лірична композиція співачки чіпляє до глибини душі, тож фани в захваті від таких "серйозних" синглів Полякової.

Оля Полякова – слухати онлайн нову пісню "Любовница":

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Текст і слова пісні "Любовница"

Я докурю последнюю свою,

Сама с собой поговорю.

Начистоту, по правде как же стала я такой?

Я посмотрю сама себе в глаза –

Ведь он был счастлив с ней,

Пока я не пришла,

И не взяла себе ее любовь.

Стоим на перекрестке, перекрой,

Наши с ней слезы.

Он не мой и никогда не был моим –

Любим другой.

Приспів:

Я не хочу быть третьей лишней –

Переключу дальний на ближний,

Я возвращу, всё, что украла:

Любовницей быть я не выбирала.

Я не хочу быть третьей лишней –

Я заплачу за то, что так вышло,

Виновница я и я отступаю.

Любовницей быть я не выбираю.

Я просто долго так его ждала,

Любила словно никого и никогда.

Хотела я, что б был он только мой,

Я затянусь им свой последний раз.

Я вычеркну из сердца нас,

Я каюсь в том, что счастлив был

Он всегда со мной.

Смотри, что мы наделали,

На три не делится целое.

Не мой и никогда не был моим –

Любим другой.

Приспів (2).

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