Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Оля Полякова – Любовница: нова відверта пісня зірки підкорює мережу

  • 1130
Прем'єра пісні Полякова - Любовница - фото 1
Прем'єра пісні Полякова - Любовница

Українська співачка Оля Полякова потішила шанувальників прем'єрою синглу. Нова пісня під назвою "Любовница" вже підкорила користувачів мережі. Зацініть нетипову композицію "Королеви ночі"!

Нова пісня Олі Полякової – це сповідь коханки, яка розуміє, що вкрала любов в іншої жінки. Автором музики і слів виступила Ольга Животкова-Бажана. Лірична композиція співачки чіпляє до глибини душі, тож фани в захваті від таких "серйозних" синглів Полякової.

Оля Полякова – слухати онлайн нову пісню "Любовница":

Це цікаво: Полякова показала новий спокусливий знімок з відпочинку

Текст і слова пісні "Любовница"

Я докурю последнюю свою,
Сама с собой поговорю.
Начистоту, по правде как же стала я такой?
Я посмотрю сама себе в глаза –
Ведь он был счастлив с ней,
Пока я не пришла,
И не взяла себе ее любовь.
Стоим на перекрестке, перекрой,
Наши с ней слезы.
Он не мой и никогда не был моим –
Любим другой.

Приспів:

Я не хочу быть третьей лишней –
Переключу дальний на ближний,
Я возвращу, всё, что украла:
Любовницей быть я не выбирала.
Я не хочу быть третьей лишней –
Я заплачу за то, что так вышло,
Виновница я и я отступаю.
Любовницей быть я не выбираю.

Я просто долго так его ждала,
Любила словно никого и никогда.
Хотела я, что б был он только мой,
Я затянусь им свой последний раз.
Я вычеркну из сердца нас,
Я каюсь в том, что счастлив был
Он всегда со мной.
Смотри, что мы наделали,
На три не делится целое.
Не мой и никогда не был моим –
Любим другой.

Приспів (2).

Слухайте також: Прем'єра пісні ONUKA – Хащі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1446
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Аудіо Музика