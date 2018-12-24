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Джин-тонік та лікування алкоголем: Супрун розповіла правду
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Уляна Супрун розповіла, чи справді алкоголь здатен лікувати і які корисні властивості має джин-тонік.
Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медик розповіла про корисні та лікувальні властивості алкогольних напоїв.
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"Багато людей вважають, що в алкогольних напоїв є лікувальні властивості. Ними розтирають тіло, роблять настоянки чи краплі або просто п‘ють з метою “оздоровитися“. Як можна здогадатися – вживання алкоголю для здоров’я великої користі немає", – розпочала вона.
У той же час є напої, які мають "лікувальний" статус, примром коктейль джин-тонік.
Корисні властивості має безалкогольний тоні, а не джин. Адже у тоніку є речовина хенін, яку активно використовують у медицині. Вперше його лікувальні властивості виявили ще у 17 столітті і затсосовували для лікування малярії. Навіть зараз він є у гайдлайні від ВООЗ з лікування неускладненої малярії.
"У комбінації джина з тоніком є своя історія. Британські офіцери в Індії на початку 19 століття пили тонік, щоби захиститися від малярії. Але через гіркоту, тонік їм не дуже смакував, тому до напою додали воду, цукор, лимон та джин. Так було винайдено напій, який за словами Черчилля – "врятував більше життів та глузду англійців, ніж усі лікарі в імперії", – ділиться Супрун.
Варто розуміти, що терапевтична доза хініну для лікування малярії – це 500 мг, які варто періодично вмикати. Є значно ефективніші способи уберегтись від малярії. До того ж, чимало тоніків мають малу кількість хініну, тому їх потрібно випити чимало, щоб справді зміцнити здоров'я.
"Пити чи в будь-якому іншому вигляді застосовувати алкоголь для профілактики чи лікування хвороб – нерозумно. Всі можливі позитивні ефекти, які містить в собі алкоголь, зрештою перекриваються його згубними властивостями", – підсумувала Супрун.
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