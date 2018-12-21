Як скласти ідеальне новорічне меню: поради лікарів

Як не перевантажити свій організм

Чи можна зробити популярні новорічні салати менш калорійними? Так, можна. Принаймні, так уважають дієтологи. Вони й поділилися кількома хитрощами, які дозволять скласти збалансоване новорічне меню.

Не більше двох основних страв. Дієтологи рекомендують для новорічного меню залишити дві традиційні страви, до яких буде входити м'ясо.

"Постарайтесь не робити багато мікс-салатів і узагалі багато ситних страв", – зазначили експерти.

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Зменшуємо калорійність традиційних салатів. Щоб знизити калорійність "Олів'є" та "Шуби", майонез краще приготувати самостійно. Замість ковбаси краще використати варену курячу грудку.

Знизьте калорійність страв

Не зловживаємо фруктами. Якщо ви не можете відмовитися від улюблених салатів – мінімізуйте вживання фруктів, щоб не набрати зайвого.

Починайте з овочів. Починати святкове застілля варто з сирих овочів. Їхня клітковина швидко забезпечить відчуття насиченості, а також підстрахує вас від переїдання.

Не перевантажуйте організм

Невеликі порції. Кладіть у тарілку тільки невелику кількість їжі. Не забувайте її смакувати. Якщо ви хочете спробувати все, що є на новорічному столі – скуштуйте кожної страви по ложці.

Один вид спиртного. Рекомендуємо віддавати перевагу білому сухому вину. Воно найменш калорійне, і не погіршить ваше самопочуття.

Віддайте перевагу білому вину

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