Чим не варто закушувати спиртні напої на Новий рік

Не поєднуйте ці продукти з алкоголем / Brick Lane

Уже не перший рік медики кажуть про продукти, якими категорично не можна закушувати або записати алкоголь.

Отже, до вашої уваги перелік продуктів, які не варто поєднувати з алкоголем. До слова, ви будете вкрай здивовані.

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Мариновані овочі

Усі звикли закушувати соленим огірком, але це може погано вплинути на печінку та нирки. А от квашена капуста, як виявилося, не нашкодить.

Солені огірки – це удар нижче пояса

Газована вода

У будь-якій газованій воді є вуглекислий газ, який подразнює слизову оболонку шлунка та сприяє швидкому сп'янінню. Віддайте перевагу узвару або компоту.

Солодощі

Шоколад і тістечка додатково "навантажать" підшлункову залозу. Це може стати причиною того, що ви будете відчувати біль та спазми у животі.

Томати

Самі ці овочі можуть викликати проблеми з травленням. Тішить той факт, що кетчуп, соус або томатна паста не мають такого ефекту.

Томати – не найкраща закуска / IEG Vu

Смажене м'ясо

Воно не лише жирне, а й може нашкодити печінці, якщо поєднувати його з алкоголем. Віддайте перевагу печеному або вареному м'ясу, якщо ви не можете обійтися без нього на новорічному столі.

Кава

Алкоголь, змішаний з кавою, викликає спазм судин і може загрожувати гіпертонічним кризом.

Каву не варто поєднувати з алкоголем / Sawada Coffee

Енергетики

Енергетичні напої містять речовини, які підвищують артеріальний тиск і викликають спазми судин, а також вони порушують роботу нирок. Додайте до цього ще й вплив від алкоголю, щоб усвідомити всю шкоду.

Бережіть себе та знайте міру, щоб не перевантажувати організм на Новий рік!

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