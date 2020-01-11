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Дякую чи спасибі: звідки в українській мові взялись слова вдячності

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Говоріть "дякую" частіше!

11 січня в світі та Україні відзначають Міжнародний день вдячності (International Thank You Day). І поки ви дякуєте своїм близьким, ми вирішили розібратись, звідки ж взялись у нашій мові слова, якими ми висловлюємо вдячність. Читайте і ви – це цікаво!

В українській мові є два "вдячних" слова – "дякую" та "спасибі". Вони передають однакові емоції, але мають різне походження. Автори проєкту "РІД" розповіли, звідки ж взялись ці слова та що вони означають.

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За словами мовознавців, більш прозорим для нас є походження і значення слова "спасибі", у якому "Спаси" і "Боже" злились у цілісність. "Спаси" походить від давньоруського, яке, у свою чергу пускає корені аж в давньогрецьку мову і означає "з пащі" (с пасти). А "Бог" прийшло до нас ще з давньоіндійської "bhágas", де означало "щастя".

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День вдячності

"Спасибі" у нас з'явилося порівняно недавно – приблизно в XVI столітті. Це слово поширене саме у слов'янських країнах, а от "дякую" розуміють майже в усій Європі. Етимологічний словник вказує на запозичення цього слова з німецької через польську. Значення слова однакове незалежно від часу і країни використання.

З Днем дякую! - фото 379175
З Днем дякую!

Якому з цих слів ви надаєте перевагу? Пишіть у коментарях!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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