На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
-
- 632
До Дня української писемності, який відзначають 9 листопада, ми вирішили нагадати вам, якою ж багатою та колоритною є наша рідна мова. До вашої уваги цілих 100 синонімів до слова "говорити"!
Усім відомо, що українська мова багата на синоніми, а ми знайшли яскравий доказ цьому. Щодня ми говоримо з рідними, друзями чи колегами, але ж можемо теревенити, гутарити чи воркотати. Звісно, кожен синонім має свій відтінок, але це не применшує його колоритності.
Це цікаво: 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
Обирайте синонім із нашого переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою!
100 синонімів до дієслова "говорити"
- Мовити
- Казати
- Балакати
- Відати
- Розмовляти
- Ректи (урочисто проголошувати)
- Гутарити (ладно домовлятися)
- Цвірінькати (лагідно говорити)
- Тьохкати (розмовляти, як пара соловейків)
- Лепетати (дитяча мова)
- Шкабарчати (не дуже приязно говорити)
- Прорікати (майбутнє)
- Цвікати (докоряти)
- Пащекувати (грубо говорити)
- Бормотати (мовити не розкриваючи рота)
- Гомоніти (лагідно, приглушено говорити)
- Сокотати (ніжно, солодко говорити)
- Наговорювати (текст у мікрофон; на когось)
- Лаяти (сварити)
- Висловлювати (думку)
- Гиркати (перекидатися словами, сваритися)
- Туркотіти (мило перемовлятися)
- Цвенькати (мовити іноземною мовою)
- Нарікати (на дощ або пекуче сонце; долю)
- Провіщати (ладну погоду, майбутнє)
- Ґерґотати (незрозуміло балакати)
- Звіщати (добру новину)
- Балабонити (пустомовити)
- Верзти (незрозуміло говорити)
- В'якати (мовити)
- Жебоніти (мовити ласкаво)
- Базікати (про пусте)
- Бельмекати (не розуміючи щось казати)
- Варнякати (мовити уві сні)
- Проказувати (напам'ять поезію)
- Глаголити (говорити)
- Шепотіти (тихенько мовити)
- Гаркавити (нечітко вимовляти літеру "Р")
- Агакати (мовити часто слово "ага")
- Гуморити (мовити смішне)
- Гарчати (грубо говорити)
- Ляпати (язиком; говорити)
- Мурмотіти (мовити з напіввідкритим ротом)
- Буркати (зрідка відгукуватись під час розмови)
- Воркотати (тихо говорити)
- Гурити (научати)
- Бурчати (незадоволено говорити)
- Цабанити (зневажливими словами докоряти комусь)
- Квохтати (мама до своїх дітей)
- Кликати (звертатись до когось)
- Кпити (висміювати)
- Напучувати (научати словом)
- Голосити (голосно плакати, причитаючи)
- Повідати (історію, бувальщину)
- Лебедіти (закохано говорити)
- Розпатякувати (секрети всім)
- Торохтіти (швидко говорити)
- Брякати (невдало вставляти слово)
- Тараторити (скоромовкою повторювати одне і те ж)
- Патякати (говорити не те і не тим)
- Бубоніти (глухо мовити)
- Теревенити (мовити про незначне)
- Радити (щось добре або зле)
- Галдіти (розмовляти голосно)
- Славити (словом)
- Вуркотіти (говорити ніжно, як голубки)
- Мимрити (розмовляти з закритим ротом)
- Розраджувати (втішати словом)
- Словоблудити (обманювати інших)
- Скоромовити (говорити скоромовкою)
- Примовляти (лихо)
- Переказувати (усно твір у школі, виші; вітання)
- Нараяти (побажати щось хороше іншим)
- Торочити (настійно повторювати те ж саме)
- Благословляти (словом)
- Шкандалити (скандалити словесно, обмовляти)
- Шпетити (присоромлювати)
- Розпатякувати (розказувати секрети всім)
- Підмовляти (налаштовувати на авантюру)
- Іронізувати (мовити з іронією, але без сарказму)
- Базарити (сленґ: говорити, домовлятись)
- Бубніти (читати вголос)
- М'ямлити (нечітко мовити)
- Галасувати (гуртом промовляти різні слова).
- Молестувати (дражнити)
- Лементувати (говорити дуже голосно)
- Жвиндіти (безперервно дорікати)
- Гундіти (скиглити, скаржитися)
- Гримати (голосно лаяти, дорікати кому-небудь у чомусь)
- Бовкати (говорити навмання; говорити те, чого не слід)
- МолОти (надто швидко говорити, верзти нісенітницю)
- Просторікувати (багато, часто беззмістовно говорити)
- Теленити (говорити про щось монотонно, набридливо)
- Горлати (голосно говорити, кричати або співати на все горло)
- Цідити (говорити неохоче, недбало)
- Рокотати (говорити, співати, сміятися низьким, розкотистим голосом)
- Пискувати (говорити нахабно, грубо)
- Шваркотіти (говорити незрозуміло)
- Витійствувати (вправлятися в красномовстві, говорити вишукано)
- Белебенити (базікати)
Насправді – синонімів до цього слова є значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!
Читайте також: Крилаті вислови і цитати про українську мову, які актуальні досі
-
20:50Лялька: Леся Нікітюк захопила пікантним вбранням
-
20:43Справжній танк: Google Pixelbook успішно пройшов тест на міцність
-
20:24Ідеальний вік для шлюбу за вашим знаком Зодіаку
-
20:14Науковці запропонували відмовитися від вечері: у чому суть
-
19:53Цей затонулий корабель знайшли на рекордній глибині
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:43Як відновитися після активних тренувань: поради фахівців
-
19:20Названий найгарніший смартфон 2019 року
-
19:14У цих європейських країнах живуть найщасливіші люди
-
19:00100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
-
18:52Названий смачний спосіб поліпшити роботу мозку
-
18:42Mercedes-Benz випустить електричний позашляховик G-класу
-
18:32Учені розповіли, як зарадити проблемі клімату: їхня ідея вам не сподобається
-
18:25Трійка маловідомих, але шикарних фільмів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:07Гороскоп на 9 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Зірки ДРУЗІВ потішили новим спільним фото
-
17:43Геймери розчаруються? Критики пройшлись по новій Need for Speed HEAT
-
17:26Де сушити речі у квартирі: гарно і зручно
-
17:13Я бачу багато болю: Lady Gaga відверто розповіла про премію Оскар
-
16:51Гостя з майбутнього: як змінилися актори фільму нашого дитинства
-
16:42Pagani перетворили вокзал Нью-Йорка на автомобільний музей
-
16:21Кейт Міддлтон приголомшила фігурою в елегантній сукні
-
16:13Фотографії архітектури, від яких паморочиться голова
-
16:05Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні
-
19:00100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
-
16:51Гостя з майбутнього: як змінилися актори фільму нашого дитинства
-
16:05Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні
-
14:15ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
-
12:15Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Найпопулярніші вірші українських поетів, які знають у всьому світі
-
07:17Погода в Україні 8 листопада: точний прогноз по містах
- 07 листопада
-
21:52Зеленський записав нове відео за кермом Tesla: складно бути президентом
-
19:20КОПЕНГАГЕН ▶ ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЄ
-
17:00Шевченко і селфі: 5 книг для тих, хто хоче робити круті фото
-
15:10ТЕСТ: Вгадай з якої країни цей сувенір!
-
12:30Прем'єра фільму Додому: відгуки про українського претендента на Оскар
-
10:15Поради для водіїв: як правильно зберігати шини та диски
-
07:15Погода 7 листопада в Україні: похолодання та дощі
-
00:18Динамо Загреб – Шахтар: відео голів і огляд шаленого матчу Ліги чемпіонів
- 06 листопада
-
21:15ДИНАМО ЗАГРЕБ – ШАХТАР ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
-
19:30Правила паркування на спуску і під гірку: на якій передачі краще залишати авто
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася польська спокусниця Аня Рубік (18+)
-
14:30ТЕСТ: Вгадай станцію київського метро за картинкою
-
11:59У мережі показали, як будують метро на Виноградар: фоторепортаж
-
10:22Уляна Супрун розповіла про чоловічі хвороби: що варто знати
-
07:58До уваги власників авто: як приховати подряпини та сколи на машині
- 05 листопада
-
20:53Скорсезе пояснив, чому не любить фільми Marvel
-
17:49Кіану Рівз показав нову кохану: хто така Олександра Грант, яка вкрала серце Нео
-
16:07Антирейтинг жовтня: які депутати прогуляли найбільше засідань Ради