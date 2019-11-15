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Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали

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Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали - фото 1

У традиційній рубриці Радіо МАКСИМУМ зібрані автентичні українські слова, які ми рідко вживаємо у повсякденні. А дарма, адже вони свідчать про багатий лексикон та є доречними в різних ситуаціях. Мотайте на вус!

Українська мова – одна з наймилозвучніших і найкрасивіших у світі, тож вона багата на колоритні словечка. На жаль, ми рідко використовуємо їх у щоденному вжитку, тож пора виправити це.

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Ділимось із вами новою порцією цікавих слів, значення яких ви, можливо, навіть не знали досі. Говоріть красиво та дивуйте всіх своїм багатим лексиконом!

ДРИЖАКИ́. Слово, яке асоціюється з осінню та зимою, адже означає воно тремтіння тіла від холоду або навіть страху. Тож якщо бачите, що на когось напали дрижаки, то мерщій зігрівайте його теплим словом або обіймами.

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КОМИЗА́. Чудово характеризує осінню погоду, а вона любить комизитись, а саме – вередувати, показувати примхи. Так можна сказати й про капризну людину, вередуна.

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ОСО́ННЯ. До речі, якщо вам холодно, то ви можете сховатись в осонні, тобто незатіненому місці, що освітлюється та обігрівається сонцем. Так говорять і про сонячну сторону будівлі. Сподіваємось, ви живете саме в такій.

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ВІ́ХОТЬ. Нічого спільного з вітром чи віхолою це слово не має, як вам могло видатись на перший погляд. У прямому значенні це – жмут соломи або сіна, а от у переносному цим словом характеризують м'яку, безвільну людину. Цікавим також є фразеологізм кинути віхоть, тобто завдати комусь лиха. Звісно, ми не радимо цього робити в жодному разі.

Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали - фото 368415

ЖУРБА́. Це відчуття – тобто невеселий настрій, печаль, смуток – переживає кожен з нас у понеділок. Але, як писав класик Олександр Олесь, з журбою радість обнялася, тому вилийте свою журбу – поділіться з кимось своєю тугою – та налаштуйтесь на позитив, адже після кожної чорної смуги настає біла, а після кожного понеділка обов'язково буде п'ятниця.

Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали - фото 368414

КОЦ. Річ, яка завжди допомагає долати журбу. Вам всього лиш потрібно залізти під коцик – тепле покривало або ковдру, а тоді ввімкнути улюблений серіал та потішити себе смаколиками. Перевірений рецепт проти поганого настрою!

Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали - фото 368416

ЗИЧИТИ. А насамкінець зичимо, тобто бажаємо, вам позитивного настрою та класних вихідних!

Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали - фото 368417

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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