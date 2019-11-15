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Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали
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У традиційній рубриці Радіо МАКСИМУМ зібрані автентичні українські слова, які ми рідко вживаємо у повсякденні. А дарма, адже вони свідчать про багатий лексикон та є доречними в різних ситуаціях. Мотайте на вус!
Українська мова – одна з наймилозвучніших і найкрасивіших у світі, тож вона багата на колоритні словечка. На жаль, ми рідко використовуємо їх у щоденному вжитку, тож пора виправити це.
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Ділимось із вами новою порцією цікавих слів, значення яких ви, можливо, навіть не знали досі. Говоріть красиво та дивуйте всіх своїм багатим лексиконом!
ДРИЖАКИ́. Слово, яке асоціюється з осінню та зимою, адже означає воно тремтіння тіла від холоду або навіть страху. Тож якщо бачите, що на когось напали дрижаки, то мерщій зігрівайте його теплим словом або обіймами.
КОМИЗА́. Чудово характеризує осінню погоду, а вона любить комизитись, а саме – вередувати, показувати примхи. Так можна сказати й про капризну людину, вередуна.
ОСО́ННЯ. До речі, якщо вам холодно, то ви можете сховатись в осонні, тобто незатіненому місці, що освітлюється та обігрівається сонцем. Так говорять і про сонячну сторону будівлі. Сподіваємось, ви живете саме в такій.
ВІ́ХОТЬ. Нічого спільного з вітром чи віхолою це слово не має, як вам могло видатись на перший погляд. У прямому значенні це – жмут соломи або сіна, а от у переносному цим словом характеризують м'яку, безвільну людину. Цікавим також є фразеологізм кинути віхоть, тобто завдати комусь лиха. Звісно, ми не радимо цього робити в жодному разі.
ЖУРБА́. Це відчуття – тобто невеселий настрій, печаль, смуток – переживає кожен з нас у понеділок. Але, як писав класик Олександр Олесь, з журбою радість обнялася, тому вилийте свою журбу – поділіться з кимось своєю тугою – та налаштуйтесь на позитив, адже після кожної чорної смуги настає біла, а після кожного понеділка обов'язково буде п'ятниця.
КОЦ. Річ, яка завжди допомагає долати журбу. Вам всього лиш потрібно залізти під коцик – тепле покривало або ковдру, а тоді ввімкнути улюблений серіал та потішити себе смаколиками. Перевірений рецепт проти поганого настрою!
ЗИЧИТИ. А насамкінець зичимо, тобто бажаємо, вам позитивного настрою та класних вихідних!
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