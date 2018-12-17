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Дуа Ліпа вбралася у міні-сукню від українського дизайнера

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Артистка виступила на святковому концерті в Чикаго - фото 1
Артистка виступила на святковому концерті в Чикаго / instagram

Співачка Дуа Ліпа дала концерт у Чикаго в сексуальному міні-платті.

Останнім часом світові знаменитості все частіше з'являються на публіці в нарядах від українських дизайнерів. Не стала винятком і відома британська співачка родом з Косова Дуа Ліпа, яка вийшла на сцену в яскравому образі.

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Артистка виступила на святковому концерті в Чикаго в спокусливій міні-сукні бірюзового кольору з колекції Resort 2019 Наталії Зінько. Наряд на бретельках прикрашений численними блискітками. Відзначимо, що 23-річна виконавиця таких популярних хітів, як "One Kiss", "No Lie", "Last dance" доповнила свій образ блискучими сріблястими ботфортами на шпильці і яскравим макіяжем.

Дуа Ліпа вбралася у міні-сукню від українського дизайнера - фото 295628

Дуа Ліпа вбралася у міні-сукню від українського дизайнера - фото 295629

Дуа Ліпа вбралася у міні-сукню від українського дизайнера - фото 295630

Дуа Ліпа вбралася у міні-сукню від українського дизайнера - фото 295631

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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