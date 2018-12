Дуа Ліпа вбралася у міні-сукню від українського дизайнера

Співачка Дуа Ліпа дала концерт у Чикаго в сексуальному міні-платті.

Останнім часом світові знаменитості все частіше з'являються на публіці в нарядах від українських дизайнерів. Не стала винятком і відома британська співачка родом з Косова Дуа Ліпа, яка вийшла на сцену в яскравому образі.

Читайте також: Дуа Ліпа показала, що допомагає їй після вечірок

Артистка виступила на святковому концерті в Чикаго в спокусливій міні-сукні бірюзового кольору з колекції Resort 2019 Наталії Зінько. Наряд на бретельках прикрашений численними блискітками. Відзначимо, що 23-річна виконавиця таких популярних хітів, як "One Kiss", "No Lie", "Last dance" доповнила свій образ блискучими сріблястими ботфортами на шпильці і яскравим макіяжем.

І ще: Дуа Ліпа показала свою фігуру для Adidas