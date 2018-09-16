Дуа Ліпа показала, що допомагає їй після вечірок

Як Дуа Ліпа приводить себе до ладу після вечірок / pixielevinson

Співачка Дуа Ліпа здивувала фанатів своїм способом прийти до ладу після гучних вечірок.

Популярна 23-річна британська співачка Дуа Ліпа встигає не тільки активно їздити світом та займатись творчістю, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за юною зіркою стежать понад 18 млн осіб, адже вона ділиться кадрами з шоу, а також звичайних буднів. Нещодавно дівчина показала кумедне фото, на якому демонструє власний спосіб відійти від надто гучних розваг.

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"Ніщо краще не повертає мене на землю після шалених вечірок, аніж бургер", – відзначила Дуа Ліпа під чорно-білим кадром, де вона у сукні тримає бургер та картоплю фрі.

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