Друга ракетка світу показав, як тренується на карантині

Тенісист Рафаель Надаль підтримує спортивну форму вдома. Тренуймося разом з чемпіонами!

Друга ракетка світу Рафаель Надаль показав, як тренується, сидячи вдома на карантині.

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На своїй сторінці в Instagram тенісист поділився домашнім тренуванням. "Вчора я показував вам те, чим ми займаємося на карантині найчастіше, – приготування їжі. Сьогодні хочу продемонструвати набір вправ, які я виконую кожен день", – написав Надаль.

Гортайте галерею:

Маємо сумніви, що на світі ще залишилися люди, яких бодай якось, та й торкнувся коронавірус. Одними з тих, хто залишився через карантин без роботи, є спортивні коментатори. Втім, наш новий герой не розгубився. Він просто коментує все, що бачить довкола. Насолоджуйтесь!

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