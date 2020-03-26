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Карантин Коронавірус

Друга ракетка світу показав, як тренується на карантині

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Надаль - фото 1
Надаль / instagram

Тенісист Рафаель Надаль підтримує спортивну форму вдома. Тренуймося разом з чемпіонами!

Друга ракетка світу Рафаель Надаль показав, як тренується, сидячи вдома на карантині.

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На своїй сторінці в Instagram тенісист поділився домашнім тренуванням. "Вчора я показував вам те, чим ми займаємося на карантині найчастіше, приготування їжі. Сьогодні хочу продемонструвати набір вправ, які я виконую кожен день", – написав Надаль.

Гортайте галерею:

Маємо сумніви, що на світі ще залишилися люди, яких бодай якось, та й торкнувся коронавірус. Одними з тих, хто залишився через карантин без роботи, є спортивні коментатори. Втім, наш новий герой не розгубився. Він просто коментує все, що бачить довкола. Насолоджуйтесь!

Читайте також: Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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