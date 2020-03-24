Коноплянка показав, чим займається на карантині: ви здивуєтеся

Півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Євген Коноплянка показав, як проводить час на карантині. Футболіст взяв участь у цікавому челенджі.

Коноплянка вирішив взяти участь у челенджі "Сам собі шеф", прийнявши естафету від кухаря збірної України Любомира Тошича.

І ще: Дружина Маліновського розповіла про карантин у Бергамо

Футболіст самостійно приготував італійське ризотто і передав естафету Євгену Шахову, Олександру Зінченку, та ведучому телепроєкту "Орел і решка" Андрію Беднякову.

Відео футболіст поділився на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Хто представить Україну на міжнародному турнірі FIFA 20