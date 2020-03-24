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Карантин Коронавірус

Коноплянка показав, чим займається на карантині: ви здивуєтеся

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Коноплянка - фото 1
Коноплянка / instagram

Півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Євген Коноплянка показав, як проводить час на карантині. Футболіст взяв участь у цікавому челенджі.

Коноплянка вирішив взяти участь у челенджі "Сам собі шеф", прийнявши естафету від кухаря збірної України Любомира Тошича.

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Футболіст самостійно приготував італійське ризотто і передав естафету Євгену Шахову, Олександру Зінченку, та ведучому телепроєкту "Орел і решка" Андрію Беднякову.

Відео футболіст поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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