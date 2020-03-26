Карантин залишив спортивного коментатора без роботи, але він не розгубився: кумедні відео

Маємо сумніви, що на світі ще залишилися люди, яких бодай якось, та й торкнувся коронавірус. Одними з тих, хто залишився через карантин без роботи, є спортивні коментатори. Втім, наш новий герой не розгубився. Він просто коментує все, що бачить довкола. Насолоджуйтесь!

Англійський коментатор Нік Хіт, що спеціалізується на регбі, продемонстрував, що спортивному коментатору необов'язково коментувати тільки спорт. Істинний коментатор знайде захоплююче навіть у найбільш пересічних явищах навколо.

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Нік почав розміщувати у своєму твіттері відео, на яких він у пристрасному спортивному стилі коментує абсолютно звичайні явища. Так, коментує англійською, але, повірте, вам не потрібно знати мову, щоб з перших же секунд заразитися азартним настроєм Ніка. Ось, наприклад, відео, на якому Нік коментує перехід пішоходами вулиці.

Ух! Не дивно, що відео стало вірусним і набрало за тиждень 3,7 тисячі ретвітів і 13,3 тисячі лайків. Утім, ще популярнішим стало відео, на якому Нік коментує гру двох собак – 5 тисяч ретвітів і 17,5 тисячі лайків за чотири дні.

І, звичайно, ми не можемо не згадати фінал чемпіонату зі штовхання колясок. Аж дух захоплює. І не тільки у нас: 1,5 тисячі ретвітів і 6 тисяч відміток "подобається".

Решту відео дивіться без коментарів:

Find A Brunette A Seat With The Blonde Girls Qualifier.#LiveCommentary #LifeCommentary



Getting tenuous now. pic.twitter.com/XEyrvBxPIR — Nick Heath (@nickheathsport) March 18, 2020

А ще не забувайте скористатися нашою відеоінструкцією поведінки під час карантину:

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