На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Карантин залишив спортивного коментатора без роботи, але він не розгубився: кумедні відео
-
- 46
Маємо сумніви, що на світі ще залишилися люди, яких бодай якось, та й торкнувся коронавірус. Одними з тих, хто залишився через карантин без роботи, є спортивні коментатори. Втім, наш новий герой не розгубився. Він просто коментує все, що бачить довкола. Насолоджуйтесь!
Англійський коментатор Нік Хіт, що спеціалізується на регбі, продемонстрував, що спортивному коментатору необов'язково коментувати тільки спорт. Істинний коментатор знайде захоплююче навіть у найбільш пересічних явищах навколо.
Дивіться також: Хлопець на самоізоляції відправив пса в магазин: улюбленець впорався із завданням (фото)
Нік почав розміщувати у своєму твіттері відео, на яких він у пристрасному спортивному стилі коментує абсолютно звичайні явища. Так, коментує англійською, але, повірте, вам не потрібно знати мову, щоб з перших же секунд заразитися азартним настроєм Ніка. Ось, наприклад, відео, на якому Нік коментує перехід пішоходами вулиці.
Ух! Не дивно, що відео стало вірусним і набрало за тиждень 3,7 тисячі ретвітів і 13,3 тисячі лайків. Утім, ще популярнішим стало відео, на якому Нік коментує гру двох собак – 5 тисяч ретвітів і 17,5 тисячі лайків за чотири дні.
І, звичайно, ми не можемо не згадати фінал чемпіонату зі штовхання колясок. Аж дух захоплює. І не тільки у нас: 1,5 тисячі ретвітів і 6 тисяч відміток "подобається".
Решту відео дивіться без коментарів:
А ще не забувайте скористатися нашою відеоінструкцією поведінки під час карантину:
Читайте також: Якби у Геральта був кіт: ентузіасти створили кумедну версію Відьмака
-
14:00Від Італії до Ізраїля: українці розповідають, як проходить карантин у світі
-
13:44Джиммі Феллон показав, як вести телешоу на карантині з дітьми: кумедне відео
-
13:16У мережу злили технічні характеристики OnePlus 8 та OnePlus 8 Pro
-
12:43Усе перекрутили: одесит, у якого виявили коронавірус, звернувся до підписників
-
12:30Перехід на літній час 2020: коли переводять годинник в Україні
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
12:14Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
-
11:44Собаки працюють вдома: ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу
-
11:30Природа очищується? Що не так з хорошими новинами про екологію під час пандемії
-
11:16Карантин залишив спортивного коментатора без роботи, але він не розгубився: кумедні відео
-
10:48Каннський кінофестиваль віддав свій палац під житло для бездомних
-
10:18На аукціон виставили BMW 7 серії, який 23 роки зберігали у капсулі
-
10:05Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 березня
-
10:00Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:42Fendi присвятила рекламну кампанію дружбі на відстані: стильний ролик
-
09:14Фахівці iFixit перевірили ремонтопридатність MacBook Air 2020
-
08:44Райан Рейнольдс попросив людей залишатися вдома: потужна промова
-
08:16У ВООЗ розповіли, як потрібно боротися з коронавірусом
-
07:55Шерон Стоун показала домашнє фото під час карантину
-
07:31Audi та Volkswagen змінили свої логотипи через коронавірус
-
07:135 простих і корисних перекусів на роботу
- 25 березня
-
21:44Мої думки тихі: дивіться онлайн хітову українську комедію
-
21:1426 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Доктор Віра 13, 14 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
14:00Від Італії до Ізраїля: українці розповідають, як проходить карантин у світі
-
12:14Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
-
10:00Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити
-
07:135 простих і корисних перекусів на роботу
- 25 березня
-
20:00Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині
-
18:00Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують
-
16:07Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
15:00Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків
-
13:23Карантин в Україні продовжено на місяць: до якого числа діятимуть обмеження
-
12:0010 українських слів, які дуже влучно описують карантин
-
09:49Зіграти на стороні людства у Plague Inc: творці гри про пандемію змінять правила
-
07:47Американський журнал Dezeen розповів про оригінальний дизайн київської квартири
- 24 березня
-
21:51Кияни на самоізоляції заспівали гімн України зі своїх вікон
-
19:30Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
-
16:15Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
14:10Фейки про коронавірус: розвінчуємо всі міфи про COVID-19, на які повелась мережа
-
12:14Найкращі гаджети для контролю стану здоров'я, які мають бути у кожного
-
10:30Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня
-
09:47Простий спосіб зшити захисну маску власноруч: коротка відеоінструкція
-
07:14Експерти пояснили, що нівелює користь вегетаріанської дієти
- 23 березня
-
22:07У Львові та області запроваджують надзвичайну ситуацію: що це значить
-
18:22Чи справді ця група крові – найбільш вразлива до коронавірусу: фактчекінг
-
12:41Як зробити антисептик своїми руками: інструкція доктора Комаровського
-
09:25Голос країни 10 сезон 10 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників