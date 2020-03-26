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Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити
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Не варто просто сидіти вдома – займіться спортом! Це заняття не лише покращить вашу фігуру та імунітет, а й настрій. Підготували для вас добірку таких вправ, які ви легко можете виконувати в домашніх умовах.
Розминка 14 днів
Аніта Луценко, відомий медійний тренер, підготували 14 різних відео, на яких виконує вправи та пояснює, як правильно їх робити. Спробуйте такий челендж разом з Анітою й у вас все вдасться!
Тренування №1
Виконуйте 5 раз повний рух плавно та розмірено й ніколи не пропускайте розминку перед тренуванням! Ніяких больових відчуттів, крім напруги м'язів бути не повинно. Якщо болять коліна, лікті, голова, ніс – не виконуйте вправи.
- Випад + коліно 15 разів на кожну ногу по 2 підходи (відео №2 в каруселі)
- Розведення в нахилі 15 раз по 2 підходи (відео №3 в каруселі)
- Прес "ножиці" 20 раз по 2 підходи (відео №4 в каруселі)
В каруселі відео з озвученням вправ:
І ще: Наречена Зінченка показала потужне відео з тренування
Тренування №2
Повторити вправи з 1 по 3 ще по 2 рази, відпочинок між підходами 30 секунд.
- Вільна розминка
- Коліно по 2 (10 раз)
- "Джампінг-джек" (20 раз)
- Біг в планці (20 раз, рахувати повільно)
В каруселі відео з озвученням вправ:
Тренування №3
- Розминка
- Вправа "Брежнєва" по 10 на кожну ногу по 2 підходи
- Віджимання 10 раз по 2 підходи
- Прес "діагональ" 20 разів по 2 підходи
В каруселі відео з озвученням вправ:
Повний цикл з 14 тренувань на сторінці Аніти Луценко в Інстаграмі.
Вправи на дивані
А ось ще кілька вправ, які можна виконувати просто на дивані. Аліна, тренер з Ізраїля та засновниця студії стретчингу, радить щоранку робити таку зарядку. Виконуйте всі рухи в динаміці по 8-10 разів на кожну сторону й в статиці 10-15 секунд. В самому кінці зробіть міні медитацію – просто подихайте 5 хвилин та налаштуйтеся на день.
Гортайте карусель та повторюйте вправи з відео:
Ще в Аліни на сторінці є детальна інструкція з розтяжки – 25 дієвих вправ. Підійде навіть для початківців.
Вправи з резинками вдома
Тренер Христина Галас показує, які вправи можна робити з використанням спортивних резинок. Ви зможете повторити це вдома. Кожну вправу робіть по 20-25 повторень і так 3-5 раз. Ви відчуєте своїми м'язами, що це повноцінне тренування!
Вправи для ніг та попи вдома
Тренер Назар Малик пропонує такі вправи для тренування м'язів ніг та попи в домашніх умовах.
- присідання 3 підходи по 20 раз
- присідання пліє 3 підходи по 20 раз
- Перехресні випади 3 підходи по 20 раз (на кожну ногу по 10 раз)
- махи ногами 3 підходи по 20 раз (на кожну ногу по 20 раз)
Після того, як ви зробили три підходи першої вправи, змініть порядок до наступного підходу. Відпочинок між підходами 40 секунд, а відпочинок між вправами 2 хвилини.
Ще у тренера є цикл відео вправ вдома з підручним інвентарем.Все, що вам потрібно, – один бутиль води на 5 літрів та дві пляшки по 1 літру. Ось кілька прикладів вправ на спину:
Кожну вправу виконуємо по 4 підходи. Кількість повторів – 15, а відпочинок між підходами 1 хвилина, відпочинок між вправами – 2 хвилини.
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