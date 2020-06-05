Дослідження: на роботі жінкам частіше брешуть, щоб не образити, ніж чоловікам

У повсякденності ми нерідко стикаємося з брехнею на благо, коли не хочемо когось зачепити або образити. Однак в роботі такий підхід не продуктивний, особливо стосовно зворотного зв'язку: пом'якшення або відсутність критики з боку начальства заважає співробітникові розвиватися і професійно зростати.

Автори дослідження зібрали 182 добровольців, щоб вивчити, як відрізняється фідбек, який отримують чоловіки і жінки. Учасників першого експерименту попросили ознайомитися зі сценарієм вигаданої ситуації, в рамках якої керівник давав зворотний зв'язок з приводу не найпродуктивнішої та вдалої роботи свого підлеглого. У начальника було шість варіантів відповіді – від найбільш об'єктивного і прямого коментаря до вкрай м'яких, доброзичливих і менш правдивих формулювань. Волонтерам дали прочитати один з варіант відповіді, обраний у випадковому порядку. Їм також надали реальні оцінки виконаної роботи.

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Потім добровольців попросили:

вгадати, кому призначався прочитаний ними коментар – чоловікові або жінці;

оцінити, наскільки стриманою, теплою, щирою і компетентною була реакція уявного менеджера;

оцінити ймовірність того, що конкретному співробітнику в майбутньому доручать відповідальне завдання.

Дві третини учасників експерименту припустили: найбільш м'які і менш правдиві коментарі призначалися жінкам

Всього 7% опитаних були переконані в тому, що прямі і об'єктивні слова були адресовані жінкам. Підтвердилися й інші гендерні стереотипи: наприклад, якщо мова йшла про співробітницю, люди думали, що менеджер вважає її менш упевненою в собі і більш тепло до неї ставиться.

У другій частині експерименту вчені вирішили перевірити, як добровольці на практиці втілять свої переконання і кому частіше стануть повідомляти брехню – чоловікам чи жінкам. Учасникам дали прочитати два слабких за якістю есе, які нібито написали студенти, і запропонували оцінити тексти за шкалою від 0 до 100, звертаючи увагу на такі параметри, як "логіка" і "основна ідея". При цьому, волонтери могли бачити імена уявних авторів – їх звали Сара і Ендрю. Потім учасникам експерименту запропонували написати коментарі для студентів з приводу текстів.

Як і очікували дослідники, добровольці частіше маскували неприємну правду, коли адресатом критики була жінка. Крім того, коментарі, призначені для Сари і Ендрю, були більш м'якими, ніж реальні оцінки есе, винесені учасниками на першому етапі експерименту. В цілому, робота Сари отримала більше позитивних відгуків, ніж есе Ендрю. Більшість добровольців (65%) усвідомлювали свою брехню, але при цьому заявляли про те, що обом студентам дали максимально щирий зворотний зв'язок.

Результати дослідження англійських вчених показують, наскільки досі сильні в суспільстві гендерні стереотипи. Жінок як і раніше сприймають як "слабку стать" і невпевнених у собі. Брехня на благо ставить жінок в залежне становище від начальника, який розпоряджається інформацією за своїм бажанням і частково приховує її. Більш того, доброзичливий сексизм гальмує кар'єрне просування і професійну незалежність жінок.

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