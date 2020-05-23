Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса

З деякими людьми розумний діалог підтримувати неможливо. Щоб не опускатися до відповідних образ, скористайтеся цими порадами. Тим паче, що саме такими методами користувався Стів Джобс, аби правильно та розумно реагувати на критику.

Отже, як слід поводитися, якщо вас жорстко і, можливо, невиправдано розкритикували?

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1. Намагайтеся передбачити критику

Якщо ви будете виступати з презентацією або промовою, уявіть, які пункти можуть викликати у слухачів критику. Можливо, вам вже робили раніше схожі зауваження, на які ви не змогли відповісти. Заздалегідь обміркуйте, що сказати. Маючи заготовку відповіді, вам буде легше відреагувати на неприємні слова.

Спробуйте передбачити можливу критику

2. Не відповідайте негайно

Не зліться і не відповідайте поспішно. Налийте склянку води, зберіться з думками, підберіть потрібні слова.

3. Почніть з доброзичливої загальної фрази

Джобс свою відповідь на критику під час одного виступу почав з такої фрази: "Коли намагаєшся щось змінити, одна з найважчих перешкод полягає в тому, що такі люди, які ставлять це питання, в чомусь мають рацію". Він пом'якшив свою відповідь, і на перший погляд здається, ніби він погоджується з опонентом, хоча з подальшої промови зрозуміло, що це не так.

Завжди починайте відповідь дружелюбно, навіть якщо ви абсолютно не згодні з думкою співрозмовника.

Будьте товариськими

4. Дайте відповідь на питання, яку ви хотіли б почути

Хоча Джобсу поставили запитання про конкретну мову програмування і про його приватне життя, він не став коментувати його. Він відповів на узагальненіше питання: "Чи були допущені якісь помилки під час змін у компанії і від кого в технічних компаніях все-таки більше залежить кінцевий результат: від розробників або клієнтів?"

Це класичний маневр політиків, який завжди спрацьовує.

5. Визнайте свої помилки, але підтримайте команду

Ви повинні стати своїм найбільшим вболівальником. Особливо на початку шляху, коли ви можете розраховувати тільки на самого себе і свою команду. Визнайте скоєні помилки, розкажіть, які уроки ви з них витягли, але після обов'язково згадайте про те, що ви і ваша команда багато працюєте і чому ви заслуговуєте підтримки.

Люди звикли цінувати наполегливу праця, тому, згадавши про це, ви змусите аудиторію стати на вашу сторону.

Наприклад, Джобс закінчив так: "Ми знайдемо помилки і виправимо їх. Але що слід зробити зараз, так це підтримати команду, яка знаходиться на дуже важливому етапі і працює не покладаючи рук".

Будьте дипломатичними і зберігайте спокій

Зберігайте розум холодним і не беріть нічого важкого до рук у ті моменти, коли вас критикують. І не забувайте про те, що критикувати завжди легше, ніж робити. Тож у вас є щонайменше одна перевага – ви щось зробили, а критик, швидше за все, – ні!

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