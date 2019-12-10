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Дорофєєва з мамою запалили Instagram танцем

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / ivona

Співачка Надя Дорофєєва показала веселе відео з мамою Ольгою, похвалившись ритмічним танцем.

Відома українська співачка, солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів в Instagram новим постом.

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Знаменитість похвалилася в сторіс кумедним відео з мамою Ольгою, разом танцюючи під ремікс різдвяного хіта "All I want for Christmas is you" Мерайї Керрі. Так, артистка та її найрідніша людина виконували рухи дуже синхронно, усміхаючись на камеру.

Варто відзначити, що хоч мама Наді і живе в Сімферополі, звідки співачка родом, вони дуже часто проводять час разом. Нещодавно, приміром, Дорофєєви літали в сонячну Барселону, однак не на відпочинок. Співачка привезла маму в клініку на обстеження, щоб "попередити деякі хвороби заздалегідь".

Дорофєєва з мамою запалили Instagram танцем - фото 373474

Дорофєєва з мамою запалили Instagram танцем - фото 373475

Дорофєєва з мамою запалили Instagram танцем - фото 373476

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Дорофєєва з мамою запалили Instagram танцем - фото 373478

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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