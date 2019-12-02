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Время и Стекло 9 років: дивіться, як змінилися Позитив і Надя Дорофєєва

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Время и Стекло - фото 1
Время и Стекло / instagram

Олексій Завгородній більш відомий в музичному світі, як Позитив, нагадав шанувальникам про день народження гурту Время и Стекло архівними фото.

На сторінці в соцмережі Позитив показав кілька старих знімків.

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На фото вони з Надею Дорофеєвою ще зовсім "зелені", як кажуть фоловери. Артисти ще не збирали стадіони і виступали у тісних приміщеннях, а спали просто в автобусі.

Шанувальники з ностальгією дивляться на архівні кадри і вітають з цією датою. Одні пишуть, що слідкують за групою з першої пісні, інші ж згадують, коли саме дізналися про учасників Время и Стекло. Але і ті й інші зізнаються, що такі Надя і Олексій розчулюють їх.

Гортайте фотогалереї:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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