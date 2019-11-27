Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Спокуслива Дорофєєва похизувалася ідеальним пресом і стрункими ніжками в зухвалому образі

  • 72
Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Епатажна Надя Дорофєєва може похизуватися ідеальною фігурою, яку не соромиться демонструвати шанувальникам з усіх ракурсів.Так, зірка разом зі своїм партнером по дуету Время и Стекло виступила на суперфіналі проєкту Танці з зірками 2019 у зухвалому образі.

На фотозвіті з закулісся шоу Танці з зірками 2019 Надя Дорофєєва і Позитив постали в екстравагантних червоно-білих костюмах. Співачка одягла білий топ з червоним принтом на рукавах і екстремально коротку спідницю оригінального оформлення, а також сітчасті колготи. Свій образ красуня доповнила білосніжними панчохами-гетрами і рукавичками.

І ще: Даша Астаф'єва повністю роздяглася на даху багатоповерхівки: фото 18+

Такий наряд тільки підкреслив спокусливу фігуру Наді – плоский животик і стрункі довгі ніжки. Вона кокетувала на камеру і із задоволенням позувала разом з Позитивом.

Спокуслива Дорофєєва похизувалася ідеальним пресом і стрункими ніжками в зухвалому образі - фото 370436

Спокуслива Дорофєєва похизувалася ідеальним пресом і стрункими ніжками в зухвалому образі - фото 370437

Спокуслива Дорофєєва похизувалася ідеальним пресом і стрункими ніжками в зухвалому образі - фото 370438

Читайте також: Сексуальна Демі Роуз розбурхала мережу знімком топлес (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як доглядати за взуттям осінню: 5 універсальних правил
  • 23 листопада, 14:20
  • 236
Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
  • 22 листопада, 18:21
  • 1172
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1909613
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз