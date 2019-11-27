Спокуслива Дорофєєва похизувалася ідеальним пресом і стрункими ніжками в зухвалому образі

Епатажна Надя Дорофєєва може похизуватися ідеальною фігурою, яку не соромиться демонструвати шанувальникам з усіх ракурсів.Так, зірка разом зі своїм партнером по дуету Время и Стекло виступила на суперфіналі проєкту Танці з зірками 2019 у зухвалому образі.

На фотозвіті з закулісся шоу Танці з зірками 2019 Надя Дорофєєва і Позитив постали в екстравагантних червоно-білих костюмах. Співачка одягла білий топ з червоним принтом на рукавах і екстремально коротку спідницю оригінального оформлення, а також сітчасті колготи. Свій образ красуня доповнила білосніжними панчохами-гетрами і рукавичками.

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Такий наряд тільки підкреслив спокусливу фігуру Наді – плоский животик і стрункі довгі ніжки. Вона кокетувала на камеру і із задоволенням позувала разом з Позитивом.

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