Доброчесність онлайн: як не можна поводитись в мережі під час війни

Через вторгнення російських окупантів життя українців перетворилось у реальний фільм жахів. Тому у цей стресовий період воєнного часу дуже важливо безпечно та без надмірних емоцій користуватись соцмережами. Пояснюємо, що не варто публікувати в інтернеті.

У Центр протидії дезінформації при РНБО України та Офіс доброчесності НАЗК зібрали основні правила з інформаційної самооборони у рамках проєкту "Доброчесність онлайн". Може здаватись, що за понад місяць війни ви вже знаєте, як правильно поводитись в інтернеті, але деякі звичайні дії можуть нашкодити.

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Як поводитися у мережі, щоб протидіяти дезінформації та фейкам під час війни:

1. Не публікуйте неперевірені новини з не державних порталів. Пам'ятайте, що реальна інформація є тільки на офіційних джерелах інформації, приміром, сторінках ЗСУ та уряду.

2. Не поширюйте інформацію про озброєння, яке ми отримуємо від партнерів.

3. Не допомагайте ворогу поширювати паніку, публікуючи "правдиву інформацію, яку сказали тямущі люди від якогось далекого родича".

4. Навчіться розрізняти фейки та не поширюйте їх.

5. Підтримуйте один одного та не пишіть про "поганих переселенців/біженців, які втекли/невдячні/неадекватні".

Пам’ятайте! Зараз будь-який правильний вчинок українця, зокрема у цифровому просторі, наближає нас до перемоги, – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

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