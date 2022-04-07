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війна

Доброчесність онлайн: як не можна поводитись в мережі під час війни

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Помилки, які роблять українці в мережі - фото 1
Помилки, які роблять українці в мережі / Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Через вторгнення російських окупантів життя українців перетворилось у реальний фільм жахів. Тому у цей стресовий період воєнного часу дуже важливо безпечно та без надмірних емоцій користуватись соцмережами. Пояснюємо, що не варто публікувати в інтернеті.

У Центр протидії дезінформації при РНБО України та Офіс доброчесності НАЗК зібрали основні правила з інформаційної самооборони у рамках проєкту "Доброчесність онлайн". Може здаватись, що за понад місяць війни ви вже знаєте, як правильно поводитись в інтернеті, але деякі звичайні дії можуть нашкодити.

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Як поводитися у мережі, щоб протидіяти дезінформації та фейкам під час війни:

1. Не публікуйте неперевірені новини з не державних порталів. Пам'ятайте, що реальна інформація є тільки на офіційних джерелах інформації, приміром, сторінках ЗСУ та уряду.

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2. Не поширюйте інформацію про озброєння, яке ми отримуємо від партнерів.

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3. Не допомагайте ворогу поширювати паніку, публікуючи "правдиву інформацію, яку сказали тямущі люди від якогось далекого родича".

Доброчесність онлайн: як не можна поводитись в мережі під час війни - фото 502733

4. Навчіться розрізняти фейки та не поширюйте їх.

Доброчесність онлайн: як не можна поводитись в мережі під час війни - фото 502736

5. Підтримуйте один одного та не пишіть про "поганих переселенців/біженців, які втекли/невдячні/неадекватні".

Доброчесність онлайн: як не можна поводитись в мережі під час війни - фото 502735

Пам’ятайте! Зараз будь-який правильний вчинок українця, зокрема у цифровому просторі, наближає нас до перемоги, – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

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