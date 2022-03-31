Що таке VPN і чому ним варто користуватись: пояснення від Кіберполіції

Безпечна робота та спілкування в мережі є дуже важливими не тільки під час війни, а й у мирний час. Тому пояснюємо, чому варто звернути увагу на VPN, а також про всі недоліки та переваги цих технологій.

У Кіберполіції продовжують турбуватись про безпеку українців в інтернеті, тож нагадали про те, як захистити своє спілкування у соцмережах. Фахівці вважають, що доволі якісним способом є використання VPN.

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Що таке VPN?

"Virtual Private Network - простими словами приватна віртуальна мережа для виходу в Інтернет. Використовуючи VPN ваша реальна ІР-адреса (ідентифікатор в мережі) не буде видимий для інших сервісів з якими ви взаємодієте", - пояснюють у Кіберполіції.

Як працює VPN:

Приховує вашу IP-адресу, замінюючи її на публічну IP-адресу вашого VPN сервісу;

Обходить різні блокування, які не дозволяють під'єднатися до бажаного сервісу;

Знімає обмеження щодо швидкості, якщо такі є на кінцевому сервісі користувачів з певної локації.

Мінуси використання VPN:

Ця мережа завжди така безпечна, якою може здаватися: підключаюсь до мережі через VPN, ми отримуємо доступ до Інтернету через сервер компанії постачальника VPN. Можливо, наші технічні дані десь зберігаються і до них мають доступ треті особи;

Може значно вплинути на швидкість з'єднання з Інтернетом;

Безплатні VPN мають певні недоліки: дратівлива реклама, обмежений обсяг даних, повільне з'єднання, нестабільність роботи тощо;

Деякі VPN-клієнти (додатки) можуть додатково використовуватись як шкідливе програмне забезпечення.

Чому варто використовувати VPN

Безплатні VPN-ресурси:

Windscribe : 10 ГБ безплатних даних на місяць з необмеженими підключеннями, він має сервери в більш ніж 10 місцях, а також можна користуватись без створення облікового запису та даних кредитної картки навіть при реєстрації.

: 10 ГБ безплатних даних на місяць з необмеженими підключеннями, він має сервери в більш ніж 10 місцях, а також можна користуватись без створення облікового запису та даних кредитної картки навіть при реєстрації. Hide.me : гарантує рівень конфіденційності максимальний та має версії для всіх операційних систем і браузерів;

: гарантує рівень конфіденційності максимальний та має версії для всіх операційних систем і браузерів; Press-vpn : безплатний доступ після реєстрації за допомогою email-адреси протягом 15 діб, багато варіантів розташування;

: безплатний доступ після реєстрації за допомогою email-адреси протягом 15 діб, багато варіантів розташування; Hotspot Shield: був безплатним до 15 ГБ у форматі Basic, але для українців став безплатним й у форматі Premium, доволі простий, має високий рівень безпеки та підходить для різних гаджетів.

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