Як розвантажити мобільну мережу: інструкція від Мінцифри у відео

Сьогодні вкрай важливо бути на зв'язку і вдень, і вночі. Фахівці розповіли, як допомогти операторам розвантажити мобільні мережі.

Зараз кожен намагається бути в курсі останніх подій. А серед найпоширеніших джерел новин – месенджери на кшталт Telegram та Viber. Однак їх використання суттєво впливає на мережу, уповільнюючи її роботу. У пресслужбі Мінцифри розповіли, як цього можна уникнути.

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Коли ми гортаємо новини в чатах месенджерів (Telegram, Viber та ін.), всі фото/відео автоматично завантажуються на наші смартфони. В результаті мережа значно перевантажується, і ми не можемо зателефонувати рідним, – йдеться у повідомленні.

Як розвантажити мобільну мережу

зайдіть у "Налаштування" вашого месенджера; виберіть "Дані та сховище" або "Медіафайли"; вимкніть опцію "Фонове завантаження"; у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа".

Крім цього, українцям порадили по можливості під'єднуватися до домашньої мережі Wi-Fi.

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