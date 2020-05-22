Для безпечних тренувань: Reebok показала маски для спорту

Reebok представили захисні маски для занять спортом. У компанії відзначають, що такий аксесуар давно вже на часі в країнах Азії, серед спортсменів, які змушені тренуватися на вулиці.

З пандемією коронавірусу попит на спортивну захисну маску буде тільки збільшуватися. Про це глава європейської інноваційної лабораторії Reebok Дон Альберт розповів виданню Fast Company.

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Усього представили 3 концепти. Перша маска має прозору вставку в районі рота, щоб люди могли обмінюватися емоціями. Друга модель – захисний екран з козирком і респіратором. В ролі фільтра у ній можуть використовуватися водорості або мох, які поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Третя маска схожа на другу, але вона оснащена ще й щільно прилеглим до голови козирком.

Попри прекрасний задум, запускати маски в серійне виробництво Reebok поки не планують.

І поки такі маски не створені, вчені дали кілька порад для тих, хто використовує багаторазові. Зокрема йдеться про те, як часто їх потрібно прати та де зберігати. До їхніх рекомендацій слід дослухатися, аби ваша захисна маска виконувала свою основну функцію – захист.

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