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Американка зробила маску, на якій з'являється Карта Мародерів з Гаррі Поттера

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Карта Мародерів проявлятиметься на масці - фото 1
Карта Мародерів проявлятиметься на масці

Американська художниця з Колорадо Стефані Хук зробила маску для обличчя, на якій під час дихання з'являється Карта Мародерів з "Гаррі Поттера". Відео "перетворення" Хук опублікувала у своєму TikTok.

Як розповіла художниця в інтерв'ю Insider, так вона хотіла "привнести трохи магії" у світ.

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"Я намагаюся втілити фантазію в життя, створюючи свої продукти так, щоб вони не були одновимірними, – сказала Хук. – Мені подобається дарувати звичайній людині можливість володіти унікальними предметами і привносити магію у реальний світ".

У Стефані своя компанія під назвою CPEX (Colorado Pony Express), яка продає плюшеві іграшки й аксесуари, зроблені самою Стефані. В останні тижні через епідеміологічну ситуацію в усьому світі дівчина також вирішила шити захисні маски для обличчя.

На сайті компанії CPEX йдеться, що у цих масок немає медичної ліцензії, але вони створені відповідно до інструкції Центру з контролю і профілактики захворювань. Однак Стефані радить використовувати цю маску в поєднанні з медичною.

Маска 'оживає' під час дихання - фото 405234
Маска "оживає" під час дихання

"Найкраще ця маска підходить для хобі або косплею", – пояснила вона на своєму сайті.

Стефані також розповіла, що для виготовлення такої маски вона використовує ліцензовану бавовняну тканину, а також пігмент, що міняє колір. На виготовлення однієї штуки йде до 17 годин. Тому Стефані планує зробити тільки обмежене число таких масок.

І тільки не кажіть, що не хотіли б таку маску собі ;)

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