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Дивіться трейлер різдвяного шоу Мерайї Кері, яке вийде на Apple TV +

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Дивіться трейлер фільму з Мераєю Кері - фото 1
Дивіться трейлер фільму з Мераєю Кері

Стрімінговий сервіс Apple TV + випустив трейлер різдвяного шоу Мерайї Кері. Насолоджуйтеся роликом на Радіо МАКСИМУМ, щоб наповнитися святковим настроєм!

У ролику можна побачити Тіффані Хеддіш, яка виступила у ролі оповідачки, і інших учасників проєкту – співачку Аріану Гранде, актрису Дженніфер Хадсон, актора і коміка Біллі Айкнера, балерину Місті Коупленд, реперів Снуп Догга і Джермейна Дюпрі. Також у ньому з'являться діти Кері, донька Монро і син Мороккана.

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У "Mariah Carey's Magical Christmas Special" прозвучать святкові хіти та нові версії популярних пісень Мерайї Кері. Його вихід запланований на 4 грудня. У цей же день в Apple Music стане доступний офіційний саундтрек шоу (на інших платформах – з 11 грудня).

Mariah Carey's Magical Christmas Special – дивіться трейлер різдвяного шоу з Мерайєю Кері:

Нагадаємо, торік Мерайя Кері потішила шанувальників новим кліпом на культову композицію "All I Want for Christmas Is You".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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