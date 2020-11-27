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Дивіться трейлер різдвяного шоу Мерайї Кері, яке вийде на Apple TV +
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Стрімінговий сервіс Apple TV + випустив трейлер різдвяного шоу Мерайї Кері. Насолоджуйтеся роликом на Радіо МАКСИМУМ, щоб наповнитися святковим настроєм!
У ролику можна побачити Тіффані Хеддіш, яка виступила у ролі оповідачки, і інших учасників проєкту – співачку Аріану Гранде, актрису Дженніфер Хадсон, актора і коміка Біллі Айкнера, балерину Місті Коупленд, реперів Снуп Догга і Джермейна Дюпрі. Також у ньому з'являться діти Кері, донька Монро і син Мороккана.
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У "Mariah Carey's Magical Christmas Special" прозвучать святкові хіти та нові версії популярних пісень Мерайї Кері. Його вихід запланований на 4 грудня. У цей же день в Apple Music стане доступний офіційний саундтрек шоу (на інших платформах – з 11 грудня).
Mariah Carey's Magical Christmas Special – дивіться трейлер різдвяного шоу з Мерайєю Кері:
Нагадаємо, торік Мерайя Кері потішила шанувальників новим кліпом на культову композицію "All I Want for Christmas Is You".
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