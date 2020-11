Дивіться трейлер різдвяного шоу Мерайї Кері, яке вийде на Apple TV +

Стрімінговий сервіс Apple TV + випустив трейлер різдвяного шоу Мерайї Кері. Насолоджуйтеся роликом на Радіо МАКСИМУМ, щоб наповнитися святковим настроєм!

У ролику можна побачити Тіффані Хеддіш, яка виступила у ролі оповідачки, і інших учасників проєкту – співачку Аріану Гранде, актрису Дженніфер Хадсон, актора і коміка Біллі Айкнера, балерину Місті Коупленд, реперів Снуп Догга і Джермейна Дюпрі. Також у ньому з'являться діти Кері, донька Монро і син Мороккана.

У "Mariah Carey's Magical Christmas Special" прозвучать святкові хіти та нові версії популярних пісень Мерайї Кері. Його вихід запланований на 4 грудня. У цей же день в Apple Music стане доступний офіційний саундтрек шоу (на інших платформах – з 11 грудня).

Mariah Carey's Magical Christmas Special – дивіться трейлер різдвяного шоу з Мерайєю Кері:

Нагадаємо, торік Мерайя Кері потішила шанувальників новим кліпом на культову композицію "All I Want for Christmas Is You".

