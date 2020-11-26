У святковій кампанії Tod's знялися собаки: милі фото

Tod's представив святкову рекламну кампанію, героями якої стали собаки різних порід. Зірками зйомки стали афганський хорт, ретривер, кавалер Кінг Чарльз спанієль, такса, Джек Рассел тер'єр і багато інших.

На опублікованих знімках собаки позують з куртками, сумками та взуттям Tod's в оточенні мішури та подарункових коробок, а кілька "моделей" навіть приміряють сонцезахисні окуляри (і вони їм явно подобаються).

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На підтримку кампанії італійський бренд запустив спеціальний хештег в інстаграмі #TodsPawfectHoliday.

Нагадаємо, у жовтні у Tod's з'явився новий креативний директор. Ним став дизайнер Вальтер К'яппоні, який працював у Bottega Veneta, Gucci, Miu Miu і Valentino.

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