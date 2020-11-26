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У святковій кампанії Tod's знялися собаки: милі фото

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Собаки знялися для святкової кампанії Tod's - фото 1
Собаки знялися для святкової кампанії Tod's

Tod's представив святкову рекламну кампанію, героями якої стали собаки різних порід. Зірками зйомки стали афганський хорт, ретривер, кавалер Кінг Чарльз спанієль, такса, Джек Рассел тер'єр і багато інших.

На опублікованих знімках собаки позують з куртками, сумками та взуттям Tod's в оточенні мішури та подарункових коробок, а кілька "моделей" навіть приміряють сонцезахисні окуляри (і вони їм явно подобаються).

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На підтримку кампанії італійський бренд запустив спеціальний хештег в інстаграмі #TodsPawfectHoliday.

У святковій кампанії Tod's знялися собаки: милі фото - фото 436797

У святковій кампанії Tod's знялися собаки: милі фото - фото 436798

У святковій кампанії Tod's знялися собаки: милі фото - фото 436799

У святковій кампанії Tod's знялися собаки: милі фото - фото 436800

У святковій кампанії Tod's знялися собаки: милі фото - фото 436801

У святковій кампанії Tod's знялися собаки: милі фото - фото 436802

У святковій кампанії Tod's знялися собаки: милі фото - фото 436803

У святковій кампанії Tod's знялися собаки: милі фото - фото 436804

Нагадаємо, у жовтні у Tod's з'явився новий креативний директор. Ним став дизайнер Вальтер К'яппоні, який працював у Bottega Veneta, Gucci, Miu Miu і Valentino.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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