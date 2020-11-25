Алісія Вікандер знялася у святковій рекламі Louis Vuitton

Louis Vuitton представив відео під назвою "Новорічна подорож додому". У ньому знялася актриса Алісія Вікандер. За сюжетом вона упаковує кілька путівників від французького модного дому в подарункову упаковку та вручає їх дорогій їй людині.

Паралельно з цим ми бачимо презентацію багажу й аксесуарів Louis Vuitton, вечірку та сімейні передсвяткові клопоти.

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"Цьогоріч дім Louis Vuitton надихнула саме довгоочікувана подорож – та, яка повертає нас додому. Місце, яке ми називаємо домом, об'єднує кожного з нас з рідними та близькими у моменти щастя. Неважливо, подумки або особисто, з дбайливо упакованими подарунками або просто з хорошими побажаннями, ми збираємося, щоб поділитися духом Нового року", – наголошується на офіційному сайті Louis Vuitton, де можна ознайомитися з добіркою подарунків від бренду.

Раніше Louis Vuitton випустив рекламний ролик про нову круїзну колекцію. Його героїнею стала Леа Сейду.

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