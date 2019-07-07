Дівчина тижня: сексуальна українська модель Катерина Слабунова, яка любить голі фото (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Катерина Слабунова – відверта українська модель з апетитними формами. Місцями досить відверті фото, тому тримай себе в руках ;).

Сьогодні ми не змогли пройти повз українську красуню Катерину Слабунову. Ти обов'язково оціниш апетитні форми моделі, яка зводить з розуму користувачів мережі відвертими знімками.

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Як сама ж Катя розповідає про себе на сторінці в Instagram, дівчина живе у Києві, виховує двох синів і ростить попу, качає тіло і свої мізки. Крім цього, красуня пише пости, в яких ділиться секретами.

Відомо також, що дівчина полюбляє зніматися у жанрі гламур, б'юті, портрет, фешн, стандарт та в білизні. А, судячи з Instagram, ще й з велосипедами. І де вона бере час на виховання синів та "прокачування мізків" – загадка. Але в тому, що Катя любить своє чадо і дівчина зовсім не дурна – сумнівів немає.

Зрештою, інформації про спокусливу Катю не так і багато, але ж ми не про це ;). Ділимося з тобою красою, яку тобі обов'язково варто побачити. Насолоджуйся пікантними знімками української моделі.

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