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Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Хлоя Терає – гаряча модель, зірка Playboy та знаменита красуня в Instagram, яка підкорює мережу пікантними знімками.
Хлоя Терає – модель, яка виглядає настільки ефектно і привабливо, що змогла зробити блискучу кар'єру в модельному бізнесі, а також стати справжньою знаменитістю в Instagram.
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Дівчина народилася в Торонто (Канада) в 1993 році. За свою модельну кар'єру встигла знятися у популярних журналах і попрацювати з відомими брендами. Ця гламурна красуня була плеймейт місяця в Мексиці і Африці, потім дісталася до статусу Cyber Girl року і, на жаль, припинила співпрацювати з Playboy. Журнал став просто не потрібен Хлої, адже на її сторінку в Instagram підписалося понад 2 мільйони осіб!
Судячи з акаунту, Хлоя Терає користується дуже великою популярністю, адже лічильник її підписників і не думає зупинятися. Це й не дивно, бо цьому сприяє не тільки її професіоналізм, як моделі, але також яскрава зовнішність, яка створює особливе враження. Хлоя є ефектною блондинкою з правильними, з модельної точки зору, рисами обличчя. Її з впевненістю можна назвати справжньою красунею, яка може закохувати в себе лише з одного погляду. Не можна не відзначити і її фігуру. Завдяки тому, що дівчина завжди перебуває у підтягнутій формі, вона може представляти найсміливіші наряди, які на її фігурі виглядають дуже ефектно.
Варто лише подивитися на різноманітність образів на її фотографіях, як стає зрозуміло, що дівчина знає свою справу на всі 100%. Тому зараз ми тобі покажемо добірку найпікантніших кадрів гарячої моделі. Насолоджуйся:
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