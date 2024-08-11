Деякі функції Apple Intelligence можуть бути платними: експерт озвучив вартість підписки

Невдовзі власники iPhone зможуть використовувати Apple Intelligence. Втім, варто бути готовими, що Apple може стягувати зі своїх користувачів до 20 доларів за використання передових функцій штучного інтелекту.

Про це CNBC повідомили аналітики. Пов'язане це рішення з тим, що компанія прагне прискорити зростання свого прибуткового бізнесу з надання послуг.

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Купертінівський гігант планує розгорнути Apple Intelligence, свою майбутню систему штучного інтелекту, на деяких своїх пристроях пізніше цього року.

Коли Apple анонсувала свою систему штучного інтелекту в червні, компанія пообіцяла вдосконалений голосовий помічник Siri, а також функції, що включають можливість автоматичного створення електронних листів і зображень. Хоча ці функції будуть впроваджуватися повільно, і такі регіони, як Китай і Європа, спочатку не отримають доступу до них, Apple може стягувати плату за підписку на більш просунуті програми, кажуть аналітики.

Ніл Шах, партнер Counterpoint Research, сказав, що інвестиції в ШІ є дорогими, і Apple захоче перекласти ці витрати на своїх користувачів.

"Програмне забезпечення та послуги роблять більш вигідним для Apple перекласти їх на користувачів за допомогою моделі підписки Apple One", – сказав Шах в інтерв'ю CNBC минулого тижня.

Apple One коштує $19,95 на місяць і надає користувачам доступ до різних сервісів Apple, включаючи Apple Music.

Шах сказав, що Apple може стягувати від $10 до $20 за Apple Intelligence, потенційно як частину Apple One, для більш преміальних функцій ШІ.

У червневому кварталі сервісний підрозділ Apple приніс $24,2 мільярда, що робить його унікальним, оскільки багатьом іншим виробникам апаратного забезпечення не вдалося монетизувати програмне забезпечення.

"Apple – одна з небагатьох компаній-виробників пристроїв, яка успішно монетизувала послуги з доданою вартістю, які вона пропонує", – сказав Бен Вуд, керівник відділу досліджень CCS Insight, в інтерв'ю CNBC на цьому тижні.

У результаті вона створила прецедент для своїх користувачів, що вони повинні платити за більш преміальні послуги. Виходячи з цього, не можна виключати, що Apple може вирішити стягувати плату за більш просунуті функції в рамках своєї пропозиції Apple Intelligence.

Вуд додав, що Apple Intelligence може дати американському гіганту можливість запустити пакетну підписку на різні сервіси за єдиною ціною.

"Але так само Apple не захоче розбавляти доходи від підписки на окремі продукти", – сказав він.

Для технологічних компаній не є чимось незвичайним те, що вони беруть плату за свої пропозиції у сфері ШІ. Наприклад, OpenAI бере передплату за більш просунуті функції ChatGPT, а Microsoft стягує плату за свій інструмент AI Copilot.

Найбільший конкурент Apple, компанія Samsung, яка вже почала розгортати свої послуги штучного інтелекту, відомі як Galaxy AI, все ще розглядає різні моделі доходів для свого програмного забезпечення, заявив минулого місяця в інтерв'ю CNBC її мобільний бос.

За словами Шаха, штучний інтелект дає компанії Apple шанс ще більше закріпити свою і без того лояльну клієнтську базу, оскільки Apple Intelligence буде вчитися на поведінці користувача і стане більш персоналізованим.

Принадність штучного інтелекту полягає в тому, що коли ви використовуєте його все більше і більше, він дізнається про вас, і ви прив'язуєтеся до самої моделі, тому що ви не можете перенести свою власну модель з Apple на Android,

– сказав Шах.

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Що ж, залишається лише дочекатись, коли Apple Intelligence стане офіційно доступним. Тоді ми й дізнаємось, чи планує компанія додатково стягувати плату за використання преміальними функціями.