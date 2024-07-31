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iPhone SE 4 може отримати екрани від iPhone 13, але не все так просто
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Раніше повідомлялося, що майбутній недорогий iPhone SE 4 від Apple матиме той самий виробничий процес, який використовується для виготовлення задньої панелі iPhone 16. Але це не означає, що компанія додасть найновіше обладнання для решти пристрою.
В одному з повідомлень йдеться про те, що дисплей буде на кілька поколінь старше, при цьому буде повторно використана OLED-панель iPhone 13 і знижені технічні характеристики, щоб зменшити виробничі витрати. Ось всі подробиці, які ви хотіли знати, пише WCCFTech.
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Раніше повідомлялося, що Samsung і BOE були втягнуті в цінову сутичку, причому китайський виробник дисплеїв, як повідомлялося, виграв битву, оскільки, схоже, перевершив свого корейського конкурента, прийнявши пропозицію Apple в $25 за OLED, яку Samsung не зміг прийняти, ймовірно, через незначну маржу. Однак, окрім BOE, The Elec повідомляє, що LG буде додано в ролі другого постачальника дисплеїв для iPhone SE 4, але, як очікується, вона постачатиме дисплеї для старих моделей iPhone. Раніше повідомлялося, що масове виробництво бюджетної моделі розпочнеться в жовтні, але фактичний запуск, ймовірно, відбудеться на початку 2025 року.
iPhone SE 4 може отримати екран від iPhone 13, але погіршений / Фото з відкритих джерел
Хоча роздрібна ціна iPhone SE 4 у звіті не згадується, в ньому зазначається, що, окрім перепрофілювання OLED-панелей iPhone 13, Apple знизить технічні характеристики дисплеїв, щоб зменшити собівартість виробництва. Це може означати, що на додаток до відсутності підтримки ProMotion, екран iPhone SE 4 також може відтворювати менш точні кольори та мати нижчу загальну яскравість, що може погіршити користувацький досвід. Кажуть, що BOE поставила 20 мільйонів одиниць OLED-дисплеїв, що є досить значним показником, враховуючи, що iPhone SE 4 ніколи не планувався як "домашній" продукт для Apple.
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Tianma, європейський виробник дисплеїв, намагався заспокоїти Apple і зробити її постачальником iPhone SE 4, але малоймовірно, що вона буде додана до ланцюжка поставок так рано. Причина в тому, що Tianma відстає від інших виробників дисплеїв у технологічній досконалості, залишаючи безліч можливостей для таких компаній, як BOE, щоб скористатися ними.
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