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Apple готує найменшу версію Mac mini з новим чипом M4
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Apple планує випустити нову версію Mac mini, яка стане найменшим настільним комп’ютером в історії бренду. Радіо Максимум розповідає, як виглядатиме оновлений пристрій.
Це перша значна зміна дизайну Mac mini з часів Стіва Джобса, пише Bloomberg з посиланням на джерела.
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Оновлений пристрій, який має з’явитися вже цього року, буде набагато меншим за свого попередника, наближаючись до розмірів Apple TV. При цьому корпус залишиться алюмінієвим.
Окрім зміни розмірів, очікується, що новий Mac mini отримає щонайменше три порти USB-C, роз'єм для живлення та HDMI для підключення пристрою до телевізорів і моніторів.
Apple готує два варіанти нового Mac mini. Перший матиме базовий чип M4, другий варіант буде потужнішим і отримає ще неанонсований M4 Pro. Цей компонент включає підтримку додаткової пам'яті та більшу потужність графіки.
Постачання базової моделі почнеться цього місяця, а версія з потужнішим чипом з’явиться у продажу не раніше за жовтень. Ціна поточного Mac mini стартує від $599. Останнє оновлення Mac mini відбулося на початку 2023 року з чипами M2 та M2 Pro.
Також компанія готує оновлення для iMac та MacBook Pro з новими чипами M4, які також мають бути представлені цього року. Моделі MacBook Air з’являться навесні наступного року, а Mac Pro та Mac Studio – у середині наступного року.
Масове оновлення до процесора M4 знаменує собою ще одну віху для Apple. Вперше компанія встановлює одне й те саме покоління чипів у всі свої комп'ютери Mac. M4, який вже використовується в iPad Pro, призначений для роботи нових функцій штучного інтелекту, які компанія планує запустити пізніше цього року.
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