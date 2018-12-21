День зимового сонцестояння 2018: традиції, прикмети і заборони 22 грудня

У ніч з 21 на 22 грудня 2018 в Україні відбудеться довгоочікуваний день зимового сонцестояння, після якого тривалість світлового дня нарешті почне збільшуватися. До вашої уваги прикмети та заборони, яких варто дотримуватися в цю дату.

Попри те, що день зимового сонцестояння має наукове пояснення, наші предки вшановували це явище по-особливому. Саме ця дата вважалася початком астрономічної зими і зміною зодіакального сузір'я, тож із нею пов'язані давні ритуали та забобони.

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Зібрали для вас усе, що треба знати про 22 грудня 2018 року.

Що таке День зимового сонцестояння

Під час зимового сонцестояння нахил осі обертання Землі в напрямку від Сонця набуває найбільшого значення. Так, максимальний кут нахилу земної осі щодо Сонця становить 23° 26'. У такому положенні сонячний диск перебуває впродовж 3 діб. Відтак, 21 і 22 грудня на Землі будуть найкоротшими днями, а ніч з 21 на 22-е – найдовшою в році.

Відзначимо, що тривалість світлового дня не пов'язана з температурою і найдовша ніч у році не стане найхолоднішою.

Уже після зимового сонцестояння ночі стають коротшими, а дні – довшими. Так, світловий день 22 грудня триватиме 8.06 годин, а до 31 грудня він збільшиться на 5 хвилин. При цьому в Південній півкулі грудневе сонцестояння є літнім, а червневе (21 або 22 червня) – зимовим. Чим північніше розташований регіон, тим коротшим там буде світловий день.

Зимове сонцестояння грудня 2018

Цікаво, що після сонцестояння пов'язувати збільшення дня з ранковими годинами неправильно: перші дні після явища схід Сонця відбувається навіть трохи пізніше, а поповнення світлового дня відбувається за рахунок трохи більш пізніх заходів, тобто, день починає збільшуватись з вечора.

Відбувається це через те, що Земля, через витягнутість орбіти, по якій вона обертається навколо Сонця, взимку виявляється трохи ближче до Сонця і починає, згідно з другим законом Кеплера (описує рух тіл по еліптичній орбіті) рухатися швидше. Момент максимального зближення з Сонцем, або перигелій, і момент сонцестояння можуть розділяти кілька днів (на дату перигелію, яка може змінюватися в діапазоні одного-двох днів, також впливає обертання Місяця). Все це в поєднанні з власним добовим обертанням Землі і дає ефект "вечірнього" додавання світлового дня.

Час зимового сонцестояння 2018 в Україні

Дата цього явища щороку припадає на 21 або 22 грудня залежно від зсуву календаря через високосні роки. Цьогоріч зимове сонцестояння в Україні відбудеться 22.12.2018 о 00:23 ночі за київським часом. У цей час Сонце досягне свого найнижчого положення, а далі буде підніматися вище над горизонтом.

Прямого впливу на людину Сонце – на відміну від Місяця – не має, однак в давнину дню зимового сонцестояння надавали великого значення. Для наших предків 22 грудня було початком астрономічної зими.

Стоунхедж - культова астрономічна пам'ятка

Також в цей день починається астрологічна зима (період знаків Козеріг, Водолій і Риби), оскільки Сонце переходить зі знака зодіаку Стрілець в знак Козеріг. Фаза місяця 22 грудня – Зростаючий.

Традиції і ритуали на день сонцестояння

У язичницькі часи день період перед зимовим сонцестоянням називали "Карачун", тобто "смерть" або "погибель". Люди вірили, що злі сили можуть зробити так, що вранці сонце не зійде, тому всіляко допомагали йому "народитися": ще до світанку збиралися і розпалювали ритуальні багаття з дубових і соснових полін і приносили дари лісовим богам.

Уранці ж, коли сонце сходило, святкували його відродження – простіше кажучи, зимове сонцестояння було язичницьким Новим роком. У цю ніч також колядували, а дівчата ще й ворожили на судженого.

І досі в День зимового сонцестояння прийнято проводити ритуали на виконання бажань, складати карти своїх цілей і планів. 22 грудня також радять викидати старі речі, щоб очистити думки і свідомість, а також навести лад у думках і відпустити старі образи. Крім того, треба молитися. Вважається, що в день зимового сонцестояння добре медитувати. А щоб легше проводилися такі очисні обряди, використовують трави, камені та метали.

Що можна робити в день зимового сонцестояння

Братися за нові справи – успіхів можна досягти в кар'єрі, кардинально змінити своє особисте життя, поліпшити фінансовий добробут і так далі.

Прибирати в домі та позбуватися непотребу.

Загадувати бажання – вони точно здійсняться, особливо якщо ви візуалізуєте їх;

Ворожити на картах – у цей день вони покажуть правду;

Проводити ритуали на поліпшення свого життя.

Наші предки проводили чимало ритуалів в цей день

Як провести ритуал на виконання бажання:

Спочатку потрібно створити місце для мрії, тобто очистити будинок від зайвих речей. Далі візьміть листок паперу і на одній його стороні напишіть своє найзаповітніше бажання, а на іншій – все те, що потрібно зробити для його здійснення. Далі згорніть листок у трубочку, підпаліть, а попіл розвійте.

Що не можна робити 22 грудня 2018

У цей період слід дотримуватися певних обмежень, щоб не накликати на себе біду.

Не можна залишати справи незавершеними, всі важливі проекти краще завершити до цього дня.

До дня зимового сонцестояння потрібно віддати всі борги;

Не можна зустрічати цей день в брудному будинку;

Якщо в цей день вас про щось попросять, обов'язково відгукніться на просьбу.

У цей день потрібно продовжувати дотримуватися Різдвяного посту, відмовляючись від веселощів, жирної і м'ясної їжі.

Раніше вважалося, що День зимового сонцестояння краще провести вдома, в колі сім'ї, тому не можна залишатися наодинці.

Прикмети зимового сонцестояння 2018

Багато прикмет пов'язані з найкоротшим днем. Наші предки були впевнені, що якщо в день зимового сонцестояння на деревах буде іній – це вказує, що урожай зернових буде хороший.

Погода 31 грудня буде такою же, як і в день зимового сонцестояння.

За прикметами, напрямок вітру не зміниться від дня зимового сонцестояння до дня весняного рівнодення.

Дощ іде – до мокрої весни.

Сонячна погода 22 грудня передбачає мороз на новорічні свята, а похмура, що погода буде теплою, але поганою.

По днях після зимового сонцестояння передбачали погоду. Наприклад, сонячний ранок 25 грудня – прикмета, яка вказує, що весна буде пізньою і з весняним посівом сільськогосподарських культур поспішати не варто.

Погода 22 грудня передбачає погоду на Новий рік

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