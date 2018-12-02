Місячний календар стрижок на грудень 2018: коли стригти волосся

Дізнайтеся, коли можна стригтися у грудні 2018!

Місячний календар на лгрудень2018 року розповість, коли можна стригтися, щоб ваше волосся росло швидко! Візьміть до уваги, що для стрижок у грудніі є сприятливі та несприятливі дні, тож для походу в перукарню слід обрати правильний час.

Актуальний календар стрижок на місяць грудень точно стане вам у пригоді! Обирайте сприятливий день, щоб нова стрижка не розчарувала вас.

Коли можна стригти волосся у грудні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленем – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати

Грудень 2018 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

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Місячний календар стрижок на грудень

1 грудня (субота). У перший день зими потіште своє волосся поживною маскою. Взимку воно як ніколи потребує додаткового зволоження. Приготувати маску можна в домашніх умовах, але якщо вирішите купувати – то надайте перевагу природним компонентам в її складі.

У перший день зими потіште своє волосся поживною маскою. Взимку воно як ніколи потребує додаткового зволоження. Приготувати маску можна в домашніх умовах, але якщо вирішите купувати – то надайте перевагу природним компонентам в її складі. 2 грудня (неділя). У цей день краще утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям.

У цей день краще утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям. 3 грудня (понеділок). Розпочати новий тиждень з новою зачіскою? Чому б ні.

Розпочати новий тиждень з новою зачіскою? Чому б ні. 4 грудня (вівторок) . Сприятливий день для зміни іміджу. Однак перш ніж зважитись на кардинальні зміни – подумайте, що саме вас мотивує до цього. Якщо нова зачіска у вашому уявленні – це дієвий інструмент впливу, або бажання щось комусь довести – то навіть не марнуйте час. Всі зусилля будуть марними і неефективними.

. Сприятливий день для зміни іміджу. Однак перш ніж зважитись на кардинальні зміни – подумайте, що саме вас мотивує до цього. Якщо нова зачіска у вашому уявленні – це дієвий інструмент впливу, або бажання щось комусь довести – то навіть не марнуйте час. Всі зусилля будуть марними і неефективними. 5 грудня (середа). Зменшувати довжину волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.

Зменшувати довжину волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати. 6 грудня (четвер). Сприятливий день для зміни косметичного догляду за волоссям. Обираючи нові засоби керуйтеся потребами власного волосся. Якщо кінчики сухі – надавайте перевагу засобам зі зволожуючими компонентами, якщо шкіра голови масна – не зайвим буде обрати шампунь з функцією тривалої свіжості волосся.

Сприятливий день для зміни косметичного догляду за волоссям. Обираючи нові засоби керуйтеся потребами власного волосся. Якщо кінчики сухі – надавайте перевагу засобам зі зволожуючими компонентами, якщо шкіра голови масна – не зайвим буде обрати шампунь з функцією тривалої свіжості волосся. 7 грудня (п’ятниця). Робочий тиждень закінчився, а це означає, що саме час потішити своє волосся маскою з природних компонентів. Додаткове зволоження у холодну пору року додасть вашому волоссю міцності, а відтак мінімізує ламкість.

Робочий тиждень закінчився, а це означає, що саме час потішити своє волосся маскою з природних компонентів. Додаткове зволоження у холодну пору року додасть вашому волоссю міцності, а відтак мінімізує ламкість. 8 грудня (субота). У вихідний день утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям. Краще подбайте про ваш перукарський інструментарій – як робочий (якщо ви перукар), так і домашній. Пам’ятайте: очищене та продезінфіковане приладдя необхідна умова для красивого та доглянутого волосся. Зважайте на це.

У вихідний день утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям. Краще подбайте про ваш перукарський інструментарій – як робочий (якщо ви перукар), так і домашній. Пам’ятайте: очищене та продезінфіковане приладдя необхідна умова для красивого та доглянутого волосся. Зважайте на це. 9 грудня (неділя). Потішити себе новою зачіскою можна, однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід. При використанні цих інструментів не забувайте про термозахист.

Потішити себе новою зачіскою можна, однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід. При використанні цих інструментів не забувайте про термозахист. 10 грудня (понеділок). Не найкращий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Якщо не хочете зіпсувати собі настрій невдало підрізаним волосся, чи новим кольором, який вам абсолютно не пасує, - краще утримайтесь від бажання щось змінити.

Не найкращий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Якщо не хочете зіпсувати собі настрій невдало підрізаним волосся, чи новим кольором, який вам абсолютно не пасує, - краще утримайтесь від бажання щось змінити. 11 грудня (вівторок). У цей день будьте обачними купуючи косметичні засоби, зокрема для волосся. Особливу увагу звертайте на дату кінцевого використання. Протермінований товар не лише розчарує вас своєю ефективністю, а й може стати причиною алергічної реакції.

У цей день будьте обачними купуючи косметичні засоби, зокрема для волосся. Особливу увагу звертайте на дату кінцевого використання. Протермінований товар не лише розчарує вас своєю ефективністю, а й може стати причиною алергічної реакції. 12 грудня (середа). Сприятливий день для зміни кольору волосся. Експериментуйте з радістю, але в міру.

Сприятливий день для зміни кольору волосся. Експериментуйте з радістю, але в міру. 13 грудня (четвер). Давно мріяли кардинально змінити зачіску, але вагалися, чи сподобаються ці зміни коханій людині? Можемо вас заспокоїти: нова зачіска не лише сподобається, а й додасть у ваші стосунки ще більше ніжності та щирості.

Давно мріяли кардинально змінити зачіску, але вагалися, чи сподобаються ці зміни коханій людині? Можемо вас заспокоїти: нова зачіска не лише сподобається, а й додасть у ваші стосунки ще більше ніжності та щирості. 14 грудня (п’ятниця). Бережіться підробок. Шампунь або маска з люксового сегмента може виявитися звичайним фальсифікатом, але придбаним за шалені гроші. Якщо ви давно хотіли спробувати засоби преміум – класу, то купуйте їх лише у перевірених магазинах, товари яких сертифіковані та оригінальні.

Бережіться підробок. Шампунь або маска з люксового сегмента може виявитися звичайним фальсифікатом, але придбаним за шалені гроші. Якщо ви давно хотіли спробувати засоби преміум – класу, то купуйте їх лише у перевірених магазинах, товари яких сертифіковані та оригінальні. 15 грудня (субота). Сприятливий день для підрівнювання посічених кінчиків. За це волосся віддячить вам блиском та міцністю. Однак і ви не забувайте дбати про нього. Кілька капель оливкового або реп’яхового масла на кінчики волосся за годинну до миття, і результат ви побачите вже за кілька днів. Головне в цій процедурі системність та тривалість.

Сприятливий день для підрівнювання посічених кінчиків. За це волосся віддячить вам блиском та міцністю. Однак і ви не забувайте дбати про нього. Кілька капель оливкового або реп’яхового масла на кінчики волосся за годинну до миття, і результат ви побачите вже за кілька днів. Головне в цій процедурі системність та тривалість. 16 грудня (неділя). Не надто вдалий день для зміни іміджу. Стригти волосся у неділю також не бажано.

Не надто вдалий день для зміни іміджу. Стригти волосся у неділю також не бажано. 17 грудня (понеділок). Вдалий день для посиленого догляду за кінчиками волосся. Якщо їхній стан вас не задовольняє, то не поспішайте брати до рук ножиці або йти до перукаря. У цей день косметичний догляд буде набагато результативнішим.

Вдалий день для посиленого догляду за кінчиками волосся. Якщо їхній стан вас не задовольняє, то не поспішайте брати до рук ножиці або йти до перукаря. У цей день косметичний догляд буде набагато результативнішим. 18 грудня (вівторок). Зроблена зачіска в цей день стане причиною десятків компліментів на вашу адресу та захоплених поглядів. Однак привернути увагу бажаної людини вам, на жаль, не вдасться.

Зроблена зачіска в цей день стане причиною десятків компліментів на вашу адресу та захоплених поглядів. Однак привернути увагу бажаної людини вам, на жаль, не вдасться. 19 грудня (середа) . Сприятливий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Проте астрологи наполегливо рекомендують: процедуру обрізання шевелюри – відкласти на другу половину дня, адже вона енергетично найсприятливіша.

. Сприятливий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Проте астрологи наполегливо рекомендують: процедуру обрізання шевелюри – відкласти на другу половину дня, адже вона енергетично найсприятливіша. 20 грудня (четвер) . Важливим етапом у догляді за волоссям – є очищення. Підібрати шампунь, насправді, завдання не з легких, але, як стверджують астрологи, саме в цей день місяця варто зайнятися пошуком шампуню, який ідеально підійде для вас. При виборі – уникайте в складі шампуню агресивних компонентів.

. Важливим етапом у догляді за волоссям – є очищення. Підібрати шампунь, насправді, завдання не з легких, але, як стверджують астрологи, саме в цей день місяця варто зайнятися пошуком шампуню, який ідеально підійде для вас. При виборі – уникайте в складі шампуню агресивних компонентів. 21 грудня (п’ятниця). Сприятливий день для будь-яких маніпуляцій над волосся.

Сприятливий день для будь-яких маніпуляцій над волосся. 22 грудня (субота). Напередодні свята варто посилити звичний догляд за волоссям. Вишукана зачіска до Нового року буде не надто ефектною, якщо волосся недоглянуте. Поки ще є трішки часу акумулюйте зусилля і подбайте про стан волосся.

Напередодні свята варто посилити звичний догляд за волоссям. Вишукана зачіска до Нового року буде не надто ефектною, якщо волосся недоглянуте. Поки ще є трішки часу акумулюйте зусилля і подбайте про стан волосся. 23 грудня (неділя). Утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.

Утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін. 24 грудня (понеділок). Зовсім трішки часу лишається до Нового року, тому образ на свято варто продумати завчасно. Це стосується не лише одягу, взуття та аксесуарів, а й вашої зачіски. Якщо ви будете робити її самостійно і не впевнені чи впораєтеся, то спробуйте виконати її за кілька днів – приміром, сьогодні. Щоб у новорічну ніч не перейматися за результат, а бути впевненим в ньому. Якщо ж будете робити зачіску у майстра – то лише в того, якому максимально довіряєте.

Зовсім трішки часу лишається до Нового року, тому образ на свято варто продумати завчасно. Це стосується не лише одягу, взуття та аксесуарів, а й вашої зачіски. Якщо ви будете робити її самостійно і не впевнені чи впораєтеся, то спробуйте виконати її за кілька днів – приміром, сьогодні. Щоб у новорічну ніч не перейматися за результат, а бути впевненим в ньому. Якщо ж будете робити зачіску у майстра – то лише в того, якому максимально довіряєте. 25 грудня (вівторок). Хороший день для зухвалих експериментів над волоссям. Робіть стрижку, яку душа бажає. Головне пам’ятайте: обрізати волосся легко, а от відростити – це вже значно складніше.

Хороший день для зухвалих експериментів над волоссям. Робіть стрижку, яку душа бажає. Головне пам’ятайте: обрізати волосся легко, а от відростити – це вже значно складніше. 26 грудня (середа). Будь-які маніпуляції над волоссям варто робити у перевірених майстрів. Астрологи радять остерігатися псевдо перукарів, адже ліквідація згубних наслідків буде коштовною.

Будь-які маніпуляції над волоссям варто робити у перевірених майстрів. Астрологи радять остерігатися псевдо перукарів, адже ліквідація згубних наслідків буде коштовною. 27 грудня (четвер). Не надто хороша пора для зміни звичного догляду за волоссям. Намагайтеся цього дня не купувати нові маски, шампуні та кондиціонери, щоб не було спокуси відразу їх випробувати.

Не надто хороша пора для зміни звичного догляду за волоссям. Намагайтеся цього дня не купувати нові маски, шампуні та кондиціонери, щоб не було спокуси відразу їх випробувати. 28 грудня (п’ятниця). робочий тиждень добіг кінця, а це означає, що можна зайнятися собою. Мерщій вирушайте до салону краси, і зробіть для свого волосся своєрідне "спа". За це воно не пошкодує блиску.

робочий тиждень добіг кінця, а це означає, що можна зайнятися собою. Мерщій вирушайте до салону краси, і зробіть для свого волосся своєрідне "спа". За це воно не пошкодує блиску. 29 грудня (субота) . Новий рік ось-ось постукає у двері, тому для святкової зачіски має бути все готово. Якщо ж у вас немає необхідних засобів - швиденько йдіть до крамниці.

. Новий рік ось-ось постукає у двері, тому для святкової зачіски має бути все готово. Якщо ж у вас немає необхідних засобів - швиденько йдіть до крамниці. 30 грудня (неділя). Астрологи радять утриматися від будь-яких маніпуляцій над волоссям.

Астрологи радять утриматися від будь-яких маніпуляцій над волоссям. 31 грудня (понеділок). У цей день варто правильно розподілити час. Не забувайте, що свято має бути приємним не лише для гостей, яких ви частуватимете своїми стравами, а й для вас. Тому полиште нарізати салати, і мерщій наводити марафет. 2019 рік вже на порозі. Не забувайте використовувати лак для волосся з високим ступенем фіксації, щоб цієї ночі не перейматися станом зачіски.

У цей день варто правильно розподілити час. Не забувайте, що свято має бути приємним не лише для гостей, яких ви частуватимете своїми стравами, а й для вас. Тому полиште нарізати салати, і мерщій наводити марафет. 2019 рік вже на порозі. Не забувайте використовувати лак для волосся з високим ступенем фіксації, щоб цієї ночі не перейматися станом зачіски. Сприятливі і несприятливі дні для стрижок у листопаді

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