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Місячний календар стрижок на грудень 2018: коли стригти волосся

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Дізнайтеся, коли можна стригтися у грудні 2018! - фото 1
Дізнайтеся, коли можна стригтися у грудні 2018!

Місячний календар на лгрудень2018 року розповість, коли можна стригтися, щоб ваше волосся росло швидко! Візьміть до уваги, що для стрижок у грудніі є сприятливі та несприятливі дні, тож для походу в перукарню слід обрати правильний час.

Актуальний календар стрижок на місяць грудень точно стане вам у пригоді! Обирайте сприятливий день, щоб нова стрижка не розчарувала вас.

Коли можна стригти волосся у грудні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленем – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати

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Місячний календар стрижок на грудень

  • 1 грудня (субота). У перший день зими потіште своє волосся поживною маскою. Взимку воно як ніколи потребує додаткового зволоження. Приготувати маску можна в домашніх умовах, але якщо вирішите купувати – то надайте перевагу природним компонентам в її складі.
  • 2 грудня (неділя). У цей день краще утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям.
  • 3 грудня (понеділок). Розпочати новий тиждень з новою зачіскою? Чому б ні.
  • 4 грудня (вівторок). Сприятливий день для зміни іміджу. Однак перш ніж зважитись на кардинальні зміни – подумайте, що саме вас мотивує до цього. Якщо нова зачіска у вашому уявленні – це дієвий інструмент впливу, або бажання щось комусь довести – то навіть не марнуйте час. Всі зусилля будуть марними і неефективними.
  • 5 грудня (середа). Зменшувати довжину волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.
  • 6 грудня (четвер). Сприятливий день для зміни косметичного догляду за волоссям. Обираючи нові засоби керуйтеся потребами власного волосся. Якщо кінчики сухі – надавайте перевагу засобам зі зволожуючими компонентами, якщо шкіра голови масна – не зайвим буде обрати шампунь з функцією тривалої свіжості волосся.
  • 7 грудня (п’ятниця). Робочий тиждень закінчився, а це означає, що саме час потішити своє волосся маскою з природних компонентів. Додаткове зволоження у холодну пору року додасть вашому волоссю міцності, а відтак мінімізує ламкість.
  • 8 грудня (субота). У вихідний день утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям. Краще подбайте про ваш перукарський інструментарій – як робочий (якщо ви перукар), так і домашній. Пам’ятайте: очищене та продезінфіковане приладдя необхідна умова для красивого та доглянутого волосся. Зважайте на це.
  • 9 грудня (неділя). Потішити себе новою зачіскою можна, однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід. При використанні цих інструментів не забувайте про термозахист.
  • 10 грудня (понеділок). Не найкращий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Якщо не хочете зіпсувати собі настрій невдало підрізаним волосся, чи новим кольором, який вам абсолютно не пасує, - краще утримайтесь від бажання щось змінити.
  • 11 грудня (вівторок). У цей день будьте обачними купуючи косметичні засоби, зокрема для волосся. Особливу увагу звертайте на дату кінцевого використання. Протермінований товар не лише розчарує вас своєю ефективністю, а й може стати причиною алергічної реакції.
  • 12 грудня (середа). Сприятливий день для зміни кольору волосся. Експериментуйте з радістю, але в міру.
  • 13 грудня (четвер). Давно мріяли кардинально змінити зачіску, але вагалися, чи сподобаються ці зміни коханій людині? Можемо вас заспокоїти: нова зачіска не лише сподобається, а й додасть у ваші стосунки ще більше ніжності та щирості.
  • 14 грудня (п’ятниця). Бережіться підробок. Шампунь або маска з люксового сегмента може виявитися звичайним фальсифікатом, але придбаним за шалені гроші. Якщо ви давно хотіли спробувати засоби преміум – класу, то купуйте їх лише у перевірених магазинах, товари яких сертифіковані та оригінальні.
  • 15 грудня (субота). Сприятливий день для підрівнювання посічених кінчиків. За це волосся віддячить вам блиском та міцністю. Однак і ви не забувайте дбати про нього. Кілька капель оливкового або реп’яхового масла на кінчики волосся за годинну до миття, і результат ви побачите вже за кілька днів. Головне в цій процедурі системність та тривалість.
  • 16 грудня (неділя). Не надто вдалий день для зміни іміджу. Стригти волосся у неділю також не бажано.
  • 17 грудня (понеділок). Вдалий день для посиленого догляду за кінчиками волосся. Якщо їхній стан вас не задовольняє, то не поспішайте брати до рук ножиці або йти до перукаря. У цей день косметичний догляд буде набагато результативнішим.
  • 18 грудня (вівторок). Зроблена зачіска в цей день стане причиною десятків компліментів на вашу адресу та захоплених поглядів. Однак привернути увагу бажаної людини вам, на жаль, не вдасться.
  • 19 грудня (середа). Сприятливий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Проте астрологи наполегливо рекомендують: процедуру обрізання шевелюри – відкласти на другу половину дня, адже вона енергетично найсприятливіша.
  • 20 грудня (четвер). Важливим етапом у догляді за волоссям – є очищення. Підібрати шампунь, насправді, завдання не з легких, але, як стверджують астрологи, саме в цей день місяця варто зайнятися пошуком шампуню, який ідеально підійде для вас. При виборі – уникайте в складі шампуню агресивних компонентів.
  • 21 грудня (п’ятниця). Сприятливий день для будь-яких маніпуляцій над волосся.
  • 22 грудня (субота). Напередодні свята варто посилити звичний догляд за волоссям. Вишукана зачіска до Нового року буде не надто ефектною, якщо волосся недоглянуте. Поки ще є трішки часу акумулюйте зусилля і подбайте про стан волосся.
  • 23 грудня (неділя). Утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.
  • 24 грудня (понеділок). Зовсім трішки часу лишається до Нового року, тому образ на свято варто продумати завчасно. Це стосується не лише одягу, взуття та аксесуарів, а й вашої зачіски. Якщо ви будете робити її самостійно і не впевнені чи впораєтеся, то спробуйте виконати її за кілька днів – приміром, сьогодні. Щоб у новорічну ніч не перейматися за результат, а бути впевненим в ньому. Якщо ж будете робити зачіску у майстра – то лише в того, якому максимально довіряєте.
  • 25 грудня (вівторок). Хороший день для зухвалих експериментів над волоссям. Робіть стрижку, яку душа бажає. Головне пам’ятайте: обрізати волосся легко, а от відростити – це вже значно складніше.
  • 26 грудня (середа). Будь-які маніпуляції над волоссям варто робити у перевірених майстрів. Астрологи радять остерігатися псевдо перукарів, адже ліквідація згубних наслідків буде коштовною.
  • 27 грудня (четвер). Не надто хороша пора для зміни звичного догляду за волоссям. Намагайтеся цього дня не купувати нові маски, шампуні та кондиціонери, щоб не було спокуси відразу їх випробувати.
  • 28 грудня (п’ятниця). робочий тиждень добіг кінця, а це означає, що можна зайнятися собою. Мерщій вирушайте до салону краси, і зробіть для свого волосся своєрідне "спа". За це воно не пошкодує блиску.
  • 29 грудня (субота). Новий рік ось-ось постукає у двері, тому для святкової зачіски має бути все готово. Якщо ж у вас немає необхідних засобів - швиденько йдіть до крамниці.
  • 30 грудня (неділя). Астрологи радять утриматися від будь-яких маніпуляцій над волоссям.
  • 31 грудня (понеділок). У цей день варто правильно розподілити час. Не забувайте, що свято має бути приємним не лише для гостей, яких ви частуватимете своїми стравами, а й для вас. Тому полиште нарізати салати, і мерщій наводити марафет. 2019 рік вже на порозі. Не забувайте використовувати лак для волосся з високим ступенем фіксації, щоб цієї ночі не перейматися станом зачіски.
  • Сприятливі і несприятливі дні для стрижок у листопаді - фото 292681
    Сприятливі і несприятливі дні для стрижок у листопаді

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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