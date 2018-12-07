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Гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
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Новий рік Земляної Жовтої Свині – найкращий час для того, щоб будувати грандіозні плани та досягати цілей. Свинка має надзвичайно благородну ціль – зробити щасливими усіх на світі, тому будьте впевнені втому, що вам все вдасться. Дізнайтесь, що варто очікувати кожному знаку Зодіаку у Новому році!
У 2019 році можна буде спокійно вирішувати усі побутові питання без переживань, що щось піде не по плану. Тішить і те, що цьогоріч на кожного чекають приємні бонуси, які зроблять прийдешній рік ще щасливішим і успішнішим. Самі ж зірки рекомендують не метушитися та зберігати спокій!
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Гороскоп на 2019 рік:
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Майже з самого початку року на Овнів чекають укладання угод, підписування договорів, а також освоєння нових видів діяльності, тому потрібно бути морально готовими до того, що одразу після свят доведеться активно братися до роботи!
У 2019 році на Овнів також чекатиме зміна обстановки: це може бути новий офіс або помешкання. Не бійтеся відпускати минуле, щоб майбутнє могло з легкістю прийти до вас і покращити життя.
Не забувайте й про відпочинок, адже перша половина року буде насиченою, а це означає, що кілька тижнів на узбережжі моря будуть явно не зайвими. Тим паче, що вони посприяють тому, що наступна половина року принесе бажані плоди!
Телець
Працьовитість та завзяття Тельців не будуть забутими Земляною Свинкою, і вона принесе вам співпрацю, від якої ви отримаєте лише користь. Втім, будьте готовими до того, що потрібно буде добряче попітніти в мережі, щоб налагодити контакт з усіма інвесторами. Також зірки рекомендують зайнятися вивченням нових мов. Вони не лише допоможуть вам під час робочих поїздок, а й посприяють новим знайомствам.
Хай там що, але шалена зайнятість може негативно вплинути на ваші стосунки з рідними та близькими. Щоб цього не сталося, намагайтеся знаходити вільний час для них. Можете поєднувати корисне з приємним – вирушайте у робочі відрядження разом із рідними.
Також будьте готовими до безлічі сюрпризів у Новому році!
Близнюки
Земляна Свинка обіцяє Близнюкам у 2019-му році успіх у всіх починаннях, щасті та любові, а також принесе фінансову удачу. Щоправда, усе це світить лише тим, хто буде багато працювати та виконувати свою роботу на совість. Також у Новому році рекомендується добряче думати та зважувати рішення перед тим, як ви будете їх приймати. Саме це дозволить вам не наробити дурниць!
Зірки рекомендують якомога менше розповідати про своє особисте життя. Воно й не дивно, адже всі ми добре пам'ятаємо, що щастя любить тишу. Те ж стосується соціальних мереж – не варто викладати туди все, що відбувається з вами, щоб не наврочити!
Також рекомендується вирушати на моря восени. Це ідеальний час, коли ваша спина не лише не обгорить, а й буде можливість добряче зекономити та відпочити з максимальним комфортом.
Рак
Одразу наголосимо на тому, що Земляна Свинка буде хотіти, щоб у 2019-му році Раки якомога частіше усміхалися та гуляли. Воно й не дивно, адже Новий рік дасть вам стільки можливостей, що сидіти вдома буде просто неможливо, а сяюча усмішка дозволить відчинити усі двері!
Загалом ви можете ні за що не перейматися, адже 2019 рік стане для вас фартовим. Куди б ви не вирушили, на вас будуть чекати суцільні приємні несподіванки: виграші у лотерею, знижки на речі, про які ви давно мріяли, а також підвищення заробітної плати. До слова, якщо ви відкладали гроші "на завтра", то будьте готові, що всі вони підуть на грандіозний відпочинок на екзотичних курортах.
Лев
Ви й так знаєте, що вам у новому році немає за що перейматися. Втім, Земляна Свинка внесе свої корективи, які позитивно повпливають на все, що відбувається довкола Левів. Будьте готовими до того, що у 2019 році керівництво буде ставити вас у приклад, а це означає, що потрібно ще більш відповідально ставитися до своєї роботи.
Також зірки рекомендують в новому році братися за нові заняття, адже у вас є всі шанси відкрити в собі нові таланти. Нові починання можуть провокувати вас на зміну обстановки, що принесе вам неабияку користь. Можливо, ви все життя мріяли малювати пейзажі на Балі?..
Не забувайте й про особистий час. Як би ви сильно не любили свою роботу, будьте готовими до того, що потрібно буде пояснювати керівнику, чому ви не можете затримуватися в теплому офісі. Запам'ятайте, що всіх грошей світу не заробиш!
Діва
Земляна Свинка буде цілий рік усміхатися Дівам, що дозволить їм досягати успіху в будь-чому, за що б вони не бралися. Але це зовсім не означає, що для досягання успіху достатньо буде лише мило усміхатися. Пам'ятайте, що Свинка оцінює роботу, а це означає, що чим більше ви робите, тим більше отримаєте!
І хоч Діви люблять все робити за правилами, цьогоріч варто спробувати виходити за рамки. Це дозволить вам відкрити в собі нові таланти та розвинути свої вміння!
Зірки передбачають вам яскравий кінець року: на роботі вас будуть любити ще більше, а рідні та близькі будуть у всьому вам допомагати. Тому ми рекомендуємо ловити синичку за хвіст, щоб встигати закривати всі робочі питання до офіційного старту свят!
Терези
Будьте готовими до того, що в новому році на вас будуть чекати нескінченні світські заходи. Ви зможете продемонструвати не лише рідним і близьким свої таланти, а й потенційним партнерам. Тому не дивуйтесь, що у 2019 році у вас буде виходити все, за що ви будете братися!
Новий рік готує для вас налагодження стосунків з ріднею. Особливо мова йде про батьків вашої другої половинки. Повірте, це дорого коштує, адже це дозволить вам насолоджуватися затишком і сімейним щастям сповна.
Якщо ви будете розумно ставитися до грошей, Земляна Свинка буде сприяти тому, що вони будуть лише примножуватися. Щоб це стало стабільністю – не забувайте робити щедрі подарунки своїм рідним і близьким. Покровителька 2019 року це оцінить!
А от на зекономлені гроші вирушайте в мандрівку. Дозвольте собі навідатися у ті місця, про які ви могли лише мріяти. Свинка буде сприяти вам у тому, щоб ваша подорож принесла не лише позитивні емоції, а й користь!
Скорпіон
Перед Скорпіонами у 2019 році відчиняються абсолютно всі двері: ви можете братися за власний бізнес, займатися творчістю або ж вирушати в навколосвітню подорож. Що б ви не робити – все у вас буде виходити, а люди, які поруч із вами, будуть надихати та підтримувати вас!
Будьте готовими до того, що у другій половині року у вас буде надзвичайно багато роботи, і мова не лише про місце праці. Це означає, що не варто планувати відпустку саме у цей період, щоб не доводилося вирішувати робочі моменти, лежачи на пляжі.
А от повноцінну відпустку ви можете собі дозволити восени. Не соромтесь делегувати обов'язки своїм підлеглим. Покладіться на них, щоб не перейматися за те, що щось піде не так.
Запам'ятайте, що 2019 рік буде для вас успішним, але для цього потрібно буде оптимізувати свої час і сили. Це дозволить вам усе встигати та не перенапружуватися.
Стрілець
Новий 2019 рік у Стрільців почнеться з розваг і веселощів. Утім, будьте готовими, що Земляна Свинка не дозволить вам накоїти дурниць та влізти в авантюри, які негативно вплинуть на продовження року.
Зірки рекомендують вкладати усі "зайві" кошти у розвиток власної справи, Це дозволить вам нарешті вирватися з тенет офісної роботи. Тим не менше, робити це потрібно з розумом. Прорахуйте усі ризики, щоб надалі пожинати лише плоди!
Весна у вас буде пов'язана з подорожами та відкриттям нових місць. Земляна Свинка буде не лише давати вам карту в руки, а й сприятиме новим корисним знайомствам.
А от осінь буде максимально затишною та домашньою. Будьте готовими, що ви будете проводити якомога більше часу в сімейному колі. До слова, ця тенденція перейде й до початку зими. Спробуйте закрити всі робочі питання, щоб наступний новий рік ви провели разом!
Козеріг
Козероги, спробуйте спокійно ставитися до змін, адже більшість із них у 2019-му році будуть лише позитивними. Спокійно розберіться зі справами та планами на новий рік, а також не полінуйтесь пошукати собі партнерів, які допоможуть реалізувати задумане.
Будьте готовими й до того, що у першій половині року не варто здійснювати значних покупок. Це потрібно робити для того, щоб ви могли вирушити в подорож. Мандрівки допоможуть вам не лише відпочити, а й набратися позитивних емоцій і вражень, які допоможуть вас у всіх починаннях.
Зірки передбачають для Козерогів грандіозні святкування наприкінці року. Тому не дивуйтеся, що під ялинку ви отримаєте запрошення на весілля!
Водолій
Земляна Свинка принесе лише позитив для Водоліїв. Новий рік почнеться з започаткування власної справи. Воно й не дивно, адже покровителька 2019-го року буде усіляко сприяти в цьому. Не бійтеся заводити нові знайомства, щоб отримати максимум!
Звичайно ж, не варто розслаблятися, адже конкуренти будуть підстерігати вас на кожному кроці. Свинка буде вас захищати, але це зовсім не означає, що можна бути вітряними та легкими. Кожен ваш крок має бути зваженим. Це дозволить не лише примножити свої статки, а й допомогти рідним.
Будьте готовими до того, що наступний новий рік ви проведете не в сімейному колі. Є ймовірність, що вам доведеться вирушити у відрядження для того, щоб ваш бізнес процвітав!
Риби
У Риб новий рік почнеться з формування планів та ідей. Земляна Свинка їх усіх затвердить та благословить вас на їх реалізацію. Потішить і те, що поруч із вами будуть лише ті, хто робитиме вас щасливими. Душевну рівновагу підтримуватимуть рідні, а близькі завжди вирушатимуть на допомогу.
Щоправда, будьте готовими до того, що робота може відволікти вас від романтичних пригод. Розставляйте пріоритети, щоб ви могли не лише досягати успіху, а й будувати ідеальні міцні стосунки.
Завершення року може бути не таким гладким, як би того хотілося. Земляна Свинка буде вам допомагати та сприяти згладженню всіх кутів. Для цього потрібно буде не лише навчитися тримати баланс, а й усміхатися недругам.
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