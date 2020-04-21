Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята

  • 51
коли будуть вихідні у травні 2020 року - фото 1
коли будуть вихідні у травні 2020 року

Додаткові вихідні у травні 2020 традиційно будуть з нагоди Дня праці та Дня Перемоги! У травні українці отримають кілька затяжних вікендів. Дізнайтеся, скільки ж офіційних вихідних буде в Україні у травні!

На травень 2020 року передбачені додаткові вихідні дні, які зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього місяця весни українці отримають 12 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

І ще: 10 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення

Вихідні у травні 2020

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час!

1 травня з нагоди Дня праці буде вихідний. Враховуючи те, що це свято припадає на п'ятницю, то українці матимуть затяжний вікенд у три дні (1, 2, 3 травня).

Другий затяжний вікенд буде з нагоди Дня пам'яті жертв Другої світової та Дня перемоги. Оскільки 9 травня припадає на суботу, то вихідним буде наступний понеділок – 11 травня. Тож три дні (9, 10, 11 травня) будуть вихідними для українців.

Календар вихідних на травень 2020:

Травень 2020 року
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у травні виділено червоним кольором

Зауважте, що 1 та 11 травня – це вихідні у всіх державних та офіційних установах і вони не працюватимуть. Також ці дні не потрібно відпрацьовувати в інші дні.

Усі державні та релігійні свята у травні

  • 1 травня, п'ятниця – День праці
  • 2 травня, субота – День міста Львова
  • 3 травня, неділя – День свободи преси
  • 4 травня, понеділок – День пожежників
  • 5 травня, вівторок – Міжнародний день боротьби за права інвалідів
  • 6 травня, середа – Міжнародний день без дієт
  • 7 травня, четвер – День радіо
  • 8 травня, п'ятниця – Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни
  • 9 травня, субота – День Перемоги
  • 10 травня, неділя – День матері
  • 11 травня, понеділок – День дегустатора
  • 12 травня, вівторок – Всесвітній день медичних сестер
  • 13 травня, середа – Всесвітній день техніки для майбутнього
  • 14 травня, четвер – День танцю маленьких каченят
  • 15 травня, п'ятниця – Міжнародний день захисту клімату
  • 16 травня, субота – День науки в Україні
  • 17 травня, неділя – Всесвітній день інформаційної спільноти
  • 18 травня, понеділок – День боротьби за права кримськотатарського народу
  • 19 травня, вівторок – День боротьби з гепатитом
  • 20 травня, середа – День банківських працівників України
  • 21 травня, четвер – День вишиванки
  • 22 травня, п'ятниця – Міжнародний день біологічного різноманіття
  • 23 травня, субота – День морської піхоти України
  • 24 травня, неділя – Європейський День Парків
  • 25 травня, понеділок – День зниклих безвісти дітей
  • 26 травня, вівторок – Всесвітній день Лінді-хоп
  • 27 травня, середа – Міжнародний День розсіяного склерозу
  • 28 травня, четвер – Вознесіння Господнє
  • 29 травня, п'ятниця – Міжнародний день миротворців ООН
  • 30 травня, субота – День жіночої емансипації
  • 31 травня, неділя – Всесвітній день блондинок
Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята - фото 399291
Що робити на вихідних у травні:

Оскільки в Україні триває карантин, то ви повинні залишатися вдома. Подорожі, концерти, музеї та інші розваги зараз не для вас! Не найкращий час ходити в гості та на масові заходи.

Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля:

  • читати книги
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями по відеозв'язку
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку лісом (головне – уникати людей)
  • завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
  • Вчора, 16:21
  • 731
Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
  • 19 квітня, 17:25
  • 1959
Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 12 квітня, 12:11
  • 108066
Загрузка...
Новини