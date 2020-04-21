Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята

коли будуть вихідні у травні 2020 року

Додаткові вихідні у травні 2020 традиційно будуть з нагоди Дня праці та Дня Перемоги! У травні українці отримають кілька затяжних вікендів. Дізнайтеся, скільки ж офіційних вихідних буде в Україні у травні!

На травень 2020 року передбачені додаткові вихідні дні, які зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього місяця весни українці отримають 12 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у травні 2020

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час!

1 травня з нагоди Дня праці буде вихідний. Враховуючи те, що це свято припадає на п'ятницю, то українці матимуть затяжний вікенд у три дні (1, 2, 3 травня).

Другий затяжний вікенд буде з нагоди Дня пам'яті жертв Другої світової та Дня перемоги. Оскільки 9 травня припадає на суботу, то вихідним буде наступний понеділок – 11 травня. Тож три дні (9, 10, 11 травня) будуть вихідними для українців.

Календар вихідних на травень 2020:

Травень 2020 року ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у травні виділено червоним кольором

Зауважте, що 1 та 11 травня – це вихідні у всіх державних та офіційних установах і вони не працюватимуть. Також ці дні не потрібно відпрацьовувати в інші дні.

Усі державні та релігійні свята у травні

1 травня , п'ятниця – День праці

, п'ятниця – День праці 2 травня , субота – День міста Львова

, субота – День міста Львова 3 травня , неділя – День свободи преси

, неділя – День свободи преси 4 травня , понеділок – День пожежників

, понеділок – День пожежників 5 травня , вівторок – Міжнародний день боротьби за права інвалідів

, вівторок – Міжнародний день боротьби за права інвалідів 6 травня , середа – Міжнародний день без дієт

, середа – Міжнародний день без дієт 7 травня , четвер – День радіо

, четвер – День радіо 8 травня , п'ятниця – Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни

, п'ятниця – Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни 9 травня , субота – День Перемоги

, субота – День Перемоги 10 травня , неділя – День матері

, неділя – День матері 11 травня , понеділок – День дегустатора

, понеділок – День дегустатора 12 травня , вівторок – Всесвітній день медичних сестер

, вівторок – Всесвітній день медичних сестер 13 травня , середа – Всесвітній день техніки для майбутнього

, середа – Всесвітній день техніки для майбутнього 14 травня , четвер – День танцю маленьких каченят

, четвер – День танцю маленьких каченят 15 травня , п'ятниця – Міжнародний день захисту клімату

, п'ятниця – Міжнародний день захисту клімату 16 травня , субота – День науки в Україні

, субота – День науки в Україні 17 травня , неділя – Всесвітній день інформаційної спільноти

, неділя – Всесвітній день інформаційної спільноти 18 травня , понеділок – День боротьби за права кримськотатарського народу

, понеділок – День боротьби за права кримськотатарського народу 19 травня , вівторок – День боротьби з гепатитом

, вівторок – День боротьби з гепатитом 20 травня , середа – День банківських працівників України

, середа – День банківських працівників України 21 травня , четвер – День вишиванки

, четвер – День вишиванки 22 травня , п'ятниця – Міжнародний день біологічного різноманіття

, п'ятниця – Міжнародний день біологічного різноманіття 23 травня , субота – День морської піхоти України

, субота – День морської піхоти України 24 травня , неділя – Європейський День Парків

, неділя – Європейський День Парків 25 травня , понеділок – День зниклих безвісти дітей

, понеділок – День зниклих безвісти дітей 26 травня , вівторок – Всесвітній день Лінді-хоп

, вівторок – Всесвітній день Лінді-хоп 27 травня , середа – Міжнародний День розсіяного склерозу

, середа – Міжнародний День розсіяного склерозу 28 травня , четвер – Вознесіння Господнє

, четвер – Вознесіння Господнє 29 травня , п'ятниця – Міжнародний день миротворців ООН

, п'ятниця – Міжнародний день миротворців ООН 30 травня , субота – День жіночої емансипації

, субота – День жіночої емансипації 31 травня, неділя – Всесвітній день блондинок

Що робити на вихідних у травні:

Оскільки в Україні триває карантин, то ви повинні залишатися вдома. Подорожі, концерти, музеї та інші розваги зараз не для вас! Не найкращий час ходити в гості та на масові заходи.

Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля:

читати книги

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями по відеозв'язку

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку лісом (головне – уникати людей)

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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