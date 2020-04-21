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Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
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Додаткові вихідні у травні 2020 традиційно будуть з нагоди Дня праці та Дня Перемоги! У травні українці отримають кілька затяжних вікендів. Дізнайтеся, скільки ж офіційних вихідних буде в Україні у травні!
На травень 2020 року передбачені додаткові вихідні дні, які зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього місяця весни українці отримають 12 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
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Вихідні у травні 2020
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час!
1 травня з нагоди Дня праці буде вихідний. Враховуючи те, що це свято припадає на п'ятницю, то українці матимуть затяжний вікенд у три дні (1, 2, 3 травня).
Другий затяжний вікенд буде з нагоди Дня пам'яті жертв Другої світової та Дня перемоги. Оскільки 9 травня припадає на суботу, то вихідним буде наступний понеділок – 11 травня. Тож три дні (9, 10, 11 травня) будуть вихідними для українців.
Календар вихідних на травень 2020:
|Травень 2020 року
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у травні виділено червоним кольором
Зауважте, що 1 та 11 травня – це вихідні у всіх державних та офіційних установах і вони не працюватимуть. Також ці дні не потрібно відпрацьовувати в інші дні.
Усі державні та релігійні свята у травні
- 1 травня, п'ятниця – День праці
- 2 травня, субота – День міста Львова
- 3 травня, неділя – День свободи преси
- 4 травня, понеділок – День пожежників
- 5 травня, вівторок – Міжнародний день боротьби за права інвалідів
- 6 травня, середа – Міжнародний день без дієт
- 7 травня, четвер – День радіо
- 8 травня, п'ятниця – Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни
- 9 травня, субота – День Перемоги
- 10 травня, неділя – День матері
- 11 травня, понеділок – День дегустатора
- 12 травня, вівторок – Всесвітній день медичних сестер
- 13 травня, середа – Всесвітній день техніки для майбутнього
- 14 травня, четвер – День танцю маленьких каченят
- 15 травня, п'ятниця – Міжнародний день захисту клімату
- 16 травня, субота – День науки в Україні
- 17 травня, неділя – Всесвітній день інформаційної спільноти
- 18 травня, понеділок – День боротьби за права кримськотатарського народу
- 19 травня, вівторок – День боротьби з гепатитом
- 20 травня, середа – День банківських працівників України
- 21 травня, четвер – День вишиванки
- 22 травня, п'ятниця – Міжнародний день біологічного різноманіття
- 23 травня, субота – День морської піхоти України
- 24 травня, неділя – Європейський День Парків
- 25 травня, понеділок – День зниклих безвісти дітей
- 26 травня, вівторок – Всесвітній день Лінді-хоп
- 27 травня, середа – Міжнародний День розсіяного склерозу
- 28 травня, четвер – Вознесіння Господнє
- 29 травня, п'ятниця – Міжнародний день миротворців ООН
- 30 травня, субота – День жіночої емансипації
- 31 травня, неділя – Всесвітній день блондинок
Оскільки в Україні триває карантин, то ви повинні залишатися вдома. Подорожі, концерти, музеї та інші розваги зараз не для вас! Не найкращий час ходити в гості та на масові заходи.
Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля:
- читати книги
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями по відеозв'язку
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку лісом (головне – уникати людей)
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
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