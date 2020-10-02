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День народження Стінга: вісім одкровень найвідомішого англійця в Нью-Йорку
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Улюбленець мільйонів, співак і композитор Стінг відзначає свій 69-й день народження. Його музика заряджає мільйони сердець, а його пісні не любить, напевно, тільки той, хто їх не чув. Ми зібрали вісім найцікавіших фактів з біографії музиканта.
Ідеальною музикою Стінг вважає тишу, яка дає можливість зосередитися на собі і своєму внутрішньому світі. Чим тоді займається цей британський виконавець, якщо ідеал вже створено? Він малює красиву рамку навколо неї за допомогою музики, доповнює новим звучанням, підтримує гармонію. Судячи з кількості шанувальників, це у нього добре виходить.
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Юнаком Стінг кидався з крайнощів у крайнощі: місце спорту в його житті зайняла музика. І хоча Стінг щільно зайнявся грою на гітарі, він не поїхав здобувати музичну освіту, а вступив до педагогічного коледжу. Лише через кілька років молодий учитель англійської мови, який у вільний від шкільних занять час грав на бас-гітарі в групі Last Exit і в місцевому джазовому оркестрі, зрозумів, що музика це його покликання. А в молодості Стінг займався легкою атлетикою і навіть виграв друге місце на Чемпіонаті Англії.
Стінг написав пісню Englishman in New York після того, як відвідав у Нью-Йорку відомого актора Квентіна Кріспа (відомого в тому числі як і активіста гей-руху в 70-х). У 1986-му вони зустрілися за вечерею вдома у Кріспа, де актор розповідав Стінгу про своє життя в гомофобській Англії. Під враженням від розмови й з'явилася ця пісня, в тому числі рядок "будь собою, неважливо, що говорять".
Стінг схиблений на здоровому способі життя: він вегетаріанець, давно і активно практикує йогу в різних формах, займається бігом, аеробікою. Вік не перешкода йому і в інтимній сфері. Британський музикант – великий шанувальник тантричного сексу, про що розповів у своїй автобіографії: "Займайтеся тантричним сексом по 6 годин без зупинки, як це роблю я, і ви не будете хвилюватися через дрібниці".
Every Breath You Take була написана Стінгом після розлучення з першою дружиною Френсіс Томелті. Сам автор називав пісню малоприємною, вказуючи, що мова в ній йде про ревнощі і власництво. Попри похмурий меседж, Every Breath You Take багатьма сприймається як любовний хіт. Стінг в захваті від такої двозначності: "Так, там з одного боку злий, садистський текст, з іншого все звучить як класичний попномер. Пам'ятаю, я побачив Енді Гібба (одного з учасників Bee Gees) по телевізору, він співав Every Breath You Take саме як баладу, дуже ніжно і проникливо...".
Стінг уболівальник англійського футбольного клубу Ньюкасл Юнайтед. У 2009 році він публічно і активно підтримав уболівальників, які висловили протест проти власника клубу Майка Ешлі, який змінив назву стадіону "Сент-Джеймс Парк" на "Sports Direct Arena".
Інша популярна пісня виконавця Desert Rose заспівана в дуеті з алжирським співаком Шебом Мамі. Стінг залучив його, щоб пісня, зроблена в народному східному стилі, звучала більш якісно і після запису пісні навіть активно пропагував його творчість, щоб про нього дізналася вся західна аудиторія. На жаль, після Desert Rose пісні Мамі арабською мовою, написані не без впливу тематики пісень Стінга, широкого визнання не отримали, а ім'я співака на весь світ вдруге прогриміло лиш у зведеннях кримінальної хроніки.
За увесь свій творчий шлях музикант отримав премію "Греммі" за найкраще спільне вокальне попвиконання, за найкращий музичний фільм, за найкращу пісню року, за найкраще інструментальне рок-виконання, за найкращий вокальний попальбом, за найкращу рок-пісню, за найкраще чоловіче вокальне попвиконання і премію "Еммі" за найкращий виступ у вар'єте або музичній програмі.
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