Звуки моря: шум хвиль та природи, який заспокоює

24 вересня у світі відзначають День моря. Зібрали плейлист із заспокійливих та розслабляючих звуків моря, під які можна відпочивати та спати. Море близько!

Всесвітній день моря – це свято входить до системи міжнародних та всесвітніх днів ООН. Присвячена ця подія проблемам з екологічною безпекою морських перевезень, а також збереженню біологічних ресурсів. Водночас для більшості людей море асоціюється з відпочинком, відпусткою та спокоєм.

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Тому, навіть, якщо цьогоріч вам не вдалось поїхати до пляжів з парасольками, можна насолодитись шумом хвиль, моря та звуками природи навіть на роботі. Вмикайте та розслабляйтесь:

Звуки моря, слухати онлайн:

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