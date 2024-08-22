День Державного прапора: історія прапора та цікаві факти про стяг

Щороку 23 серпня Україна відзначає День Прапора, присвячений одному з найважливіших національних символів. Гайда знайомитись з історією нашого стяга!

Історія українського прапора є справді багатогранною та захопливою, відображаючи всі етапи становлення української державності. Синьо-блакитні та жовто-золоті кольори вже століттями супроводжують українців, допомагаючи долати труднощі, підтримуючи національну ідентичність та символізуючи боротьбу за свободу і незалежність.

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Перший прапор нашої держави

Перші згадки про поєднання синього та жовтого кольорів у національних символах датуються 1256 роком, коли був створений герб Львова, що містив жовтого лева на блакитному фоні. Цей герб подарував місту князь Данило Галицький. Також золотий і синій кольори використовувалися на гербі Галицько-Волинського князівства.

Жовта смуга вгорі прапора

Офіційно синьо-жовті кольори почали використовуватися в 1848 році, на початку українського національного відродження в Галичині та Буковині. Головна Руська рада оголосила своїм гербом лева на блакитному фоні та синьо-жовтий прапор. Той самий прапор, але з жовтою смугою зверху, став державним стягом Української Народної Республіки.

Проголошення державності

Під синьо-жовтим прапором відбулося три проголошення української державності: у 1917, 1941 та 1990 роках.



Як змінювався прапор України

Прапор догори дриґом

Побутує міф, що прапор має бути не синьо-жовтим, а жовто-блакитним. Мовляв, його перевернуте положення – причина нещасть, які спіткали Україну. Раніше обидва варіанти використання кольорів були поширені, але після повалення Гетьманату в грудні 1918 року уряд УНР затвердив нинішню послідовність смуг.

То таки пшениця, чи Бог?

Згідно з однією версією, синій колір на прапорі символізує небо, а жовтий – колосся пшениці. За іншою версією, це уособлення двох основних стихій природи: води та вогню. З релігійної думки, жовтий представляє Творця, а блакитний – матеріальний світ.

Прапор у минулому столітті

Синьо-жовті прапори вперше з'явилися в Києві, Одесі та Харкові після Лютневої революції 1917 року. 17 березня того ж року було оголошено про створення Центральної ради, і з того часу символи української державності почали активно використовуватися.

Після розпаду СРСР, 18 вересня 1991 року, президія Верховної Ради затвердила синьо-жовте поєднання кольорів як офіційний прапор країни.

До в'язниці за прапор

У радянський час зберігання синьо-жовтого прапора вважалося злочином, за який можна було отримати до двох років ув'язнення. Вигляд синьо-жовтого полотнища у громадських місцях розцінювався як надзвичайна подія.

Прапори України та рекорди

У 2014 році в Артемівську (з 2016 року – Бахмут) розгорнули найбільший прапор вагою 300 кілограмів та площею 2400 метрів квадратних. Найдовший прапор має довжину 9,5 кілометра та розташований на Тернопільщині. На центральній площі Житомира можна побачити найбільший прапор, що прикрашає фасад будівлі.



Розгортання прапора у Бахмуті

У 2018 році Дніпровський прапор встановив два рекорди: як найбільший над містом і як прапор з найвищим флагштоком – його висота становить 72 метри. Ще один вражаючий рекорд – у 2016 році українські альпіністи встановили синьо-жовтий прапор на висоті 6872 метри на вершині Охос-дель-Саладо, найвищого вулкана світу.

Потужний маніфест на футболі

27 липня 1976 року під час футбольного матчу в Монреалі між командами НДР та СРСР на поле вийшов уболівальник Данило Мигаль у вишиванці з прапором України в руках і станцював гопак. Ця акція тривала 15 секунд, після чого втрутилась поліція.

На стадіоні 150 українців розгорнули плакат із написом "Свобода Україні!". Мигаль пояснив, що хотів привернути увагу до долі українського народу і підтримати українських футболістів.

Стяг "кіборгів"

Під час захисту Донецького аеропорту "кіборги" постійно вивішували прапор, попри обстріли. Синьо-жовтий прапор майорів над диспетчерською вежею до її знищення ворогом. Сьогодні цей стяг двічі на рік підіймається над військовою частиною у Кропивницькому.



"Кіборги" постійно вивішували прапор, попри ворожі обстріли

Прапор у банці

Коли російські військові окупували Херсон та область, багато мешканців не лише чинили спротив. Вони також оберігали найцінніше, що у них було, – українські прапори. Їх ховали у банках і закопували на городах, щоб загарбники не відібрали. Згодом, коли ворога вдалось вибити з правобережжя Херсона, українці почали викопувати свої прапори, цілувати й обіймати їх, демонструючи найцінніше.

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Прапор України – це не просто два клаптики полотна, зшиті разом. Це символ нашої міці, незламності та свободи. Жаги до життя та віри в те, що завтрашній день неодмінно настане!