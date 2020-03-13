На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
"Демонічний" кросовер ABT RSQ8-R показали на відео
-
- 29
Німецьке ательє ABT Sportsline подражнило фанатів тизером демонічного RSQ8-R. "Гарячий" кросовер, побудований на базі Audi RS Q8, фірма розсекретить у червні 2020 року. Наразі ж пропонуємо глянути ефектне відео, яке показує новинку!
Поки неясно, наскільки потужним виявиться ABT RSQ8-R. Звичайний серійний кросовер з твін-турбо V8 4.0 має 600 кінських сил і 800 Нм крутного моменту, а з блоком управління ABT Engine Control віддача "вісімки" зросте до 700 сил і 880 Нм моменту.
Варте уваги: Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
Можна, звичайно, орієнтуватися на майстерню Motoren Technik Mayer, яка з того ж двигуна зняла 722 сили і 950 Нм, а з перкалібруванням паливної системи – 787 сил і 1030 Нм.
Утім, у ABT і так великий досвід в будівництві інфернальних автомобілів. Наприклад, в портфоліо фірми є One of One, який формально є Audi A1 з двигуном 2.0 TFSI від кубкового Audi TT, що видає 310 сил і 400 Нм моменту у звичайному режимі і 340 сил в овербуст, або перший у світі гібридний RS6 – його силова установка розвиває 1000 кінських сил і 1291 Нм крутного моменту.
Читайте також: Найдорожча ДТП: BMW X5 протаранив два нових McLaren
-
17:53Знамениту картину Далі знайшли в комісійному магазині
-
17:42Ця шкідлива звичка дозволяє захиститися від алергії
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу
-
17:12У Греції запалили олімпійський вогонь: уперше естафету почала жінка
-
16:51Іванка Трамп вирушила на роботу у мініспідниці
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:42У небі над Сіднеєм з'явився напис, який закликає мити руки
-
16:17Україна закриває свої кордони для іноземців: як це вплине на українців за кордоном
-
16:12Укрзалізниця скасувала потяги до Словаччини: перелік напрямків
-
16:02Перша смерть від коронавірусу в Україні: стали відомі деталі
-
15:52Друга людина в історії повністю позбавилася ВІЛ
-
15:41Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують
-
15:21Віка з НеАнгелів показала, як накачати "горіх"
-
15:13"Демонічний" кросовер ABT RSQ8-R показали на відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:46Вийшов перший трейлер фільму про популярний музичний гурт 80-х
-
14:32Неанонсований OnePlus 8 Pro засвітився у руках Залізної людини: фотофакт
-
14:14Pornhub відкрив безкоштовний преміум-доступ для італійців
-
13:55Сальма Хайек захопила шанувальників селфі без макіяжу
-
13:41Ювеліри створили кільце з лезом для самооборони: фотофакт
-
13:25Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені через коронавірус
-
13:13У мережі показали, як бачать веб-сторінки дальтоніки: відео
-
12:54В Україні знайшли найкрасивішу дівчину-арбітра, яка є копією Міли Куніс: фотопорівняння
-
12:42Експерти підказали, як позбутися звички чіпати обличчя
-
12:20Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу
-
15:41Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують
-
12:20Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
-
10:22Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури
-
07:14Погода в Україні 13 березня: похолодання та дощі
- 12 березня
-
21:545 знаків Зодіаку, які ніколи не вибачаються
-
19:14Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
-
16:21Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
-
14:15Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду
-
12:00Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
-
10:24Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома
-
08:27У Тома Хенкса та його дружини виявили коронавірус: перші деталі
-
07:13Погода в Україні 12 березня: у яких областях дощитиме
- 11 березня
-
20:476 важливих порад, які збережуть ваше авто на дорозі
-
19:45Найкращі хіти Время и Стекло, за які ми любимо і ненавидимо гурт водночас
-
18:10Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
16:00Еволюція Время и Стекло: як змінювалися Надя Дорофєєва і Позитив
-
14:0010 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
-
13:28В Україні ввели карантин на три тижні: що це означає
-
11:40У Києві оголошено карантин: Кличко розповів, які обмеження запровадять
-
10:56Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива
-
10:15Підсніжник чи пролісок? Тест на знання весняних квітів
-
07:17Погода в Україні 11 березня: у яких областях буде сухо
- 10 березня
-
22:2225 секс-порад, які жінки хотіли б дати кожному чоловікові
-
19:21Три способи чудово провести час на самоті