"Демонічний" кросовер ABT RSQ8-R показали на відео

Німецьке ательє ABT Sportsline подражнило фанатів тизером демонічного RSQ8-R. "Гарячий" кросовер, побудований на базі Audi RS Q8, фірма розсекретить у червні 2020 року. Наразі ж пропонуємо глянути ефектне відео, яке показує новинку!

Поки неясно, наскільки потужним виявиться ABT RSQ8-R. Звичайний серійний кросовер з твін-турбо V8 4.0 має 600 кінських сил і 800 Нм крутного моменту, а з блоком управління ABT Engine Control віддача "вісімки" зросте до 700 сил і 880 Нм моменту.

Можна, звичайно, орієнтуватися на майстерню Motoren Technik Mayer, яка з того ж двигуна зняла 722 сили і 950 Нм, а з перкалібруванням паливної системи – 787 сил і 1030 Нм.

Утім, у ABT і так великий досвід в будівництві інфернальних автомобілів. Наприклад, в портфоліо фірми є One of One, який формально є Audi A1 з двигуном 2.0 TFSI від кубкового Audi TT, що видає 310 сил і 400 Нм моменту у звичайному режимі і 340 сил в овербуст, або перший у світі гібридний RS6 – його силова установка розвиває 1000 кінських сил і 1291 Нм крутного моменту.

