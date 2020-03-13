На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
-
- 57
На цей час у Києві поки працює 20 камер відеофіксації порушень правил дорожнього руху, але до першого травня обіцяють встановити ще 30 камер, які будуть фіксувати порушників ПДР. Тож розповідаємо, на яких столичних вулицях уже встановлені камери.
У мережі з'явилася карта, де позначені камери відеофіксації, і звичайно всі водії, які проїжджають по цих ділянках, як мінімум повинні дотримуватися швидкісного режиму.
Тут детальніше: У Києві запускають систему фото- та відеофіксації порушень ПДР: як це працює
1 травня – це той день, коли всі порушники на свої домашні адреси отримають так звані "листи щастя" зі штрафами.
Так, представляємо список вулиць, на яких встановлені діючі камери відеофіксації порушень правил дорожного руху:
- вул. Олени Теліги, 39
- Набережне шосе, 4 (навпроти)
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
- вулиця Братиславська, 18
- Чоколівський бульвар, 24
- Північний міст (в напрямку лівого берега)
- Північний міст (в напрямку правого берега)
- Броварський проспект. (М. Лівобережна)
- Броварський проспект / вул. будівельників
- Південний міст (в напрямку лівого берега)
- Південний міст (в напрямку правого берега)
- проспект Героїв Сталінграда, 25
- проспект Володимира Маяковського, 56
- проспект Володимира Маяковського, 65
- Дружби народів бульвар, 27
- Дружби народів бульвар, 36
- Столичне шосе, 58 в напрямку. Київ
- Столичне шосе 58, в напрямку. Обухів
- Харківська площа / проспект Бажана.
Тепер в українських водіїв буде більше мотивації їздити акуратніше в цих місцях, хоча дотримання швидкісного режиму дуже важливу справа не залежно від місця пересування, тому що один раз це не тільки зможе врятувати ваше життя, а й життя інших людей.
Читайте також: Найдорожча ДТП: BMW X5 протаранив два нових McLaren
-
14:14Pornhub відкрив безкоштовний преміум-доступ для італійців
-
13:55Сальма Хайек захопила шанувальників селфі без макіяжу
-
13:41Ювеліри створили кільце з лезом для самооборони: фотофакт
-
13:25Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені через коронавірус
-
13:13У мережі показали, як бачать веб-сторінки дальтоніки: відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:54В Україні знайшли найкрасивішу дівчину-арбітра, яка є копією Міли Куніс: фотопорівняння
-
12:42Експерти підказали, як позбутися звички чіпати обличчя
-
12:20Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
-
11:47У США відкрили найвищий оглядовий майданчик: приголомшливі фото
-
11:25Coldplay презентували кліп, який зняли у Києві: вражаючі кадри
-
10:50Емілі Ратажковскі приміряла розстебнутий піджак на голе тіло: пікантне фото (18+)
-
10:22Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури
-
09:49Куди нести сміття у Києві: в столиці з'явилася онлайн-карта
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:23Ілон Маск переплутав знімок Марса і Місяця: фотофакт епічного випадку
-
08:52У дружини канадського прем'єра Джастіна Трюдо виявили коронавірус
-
08:22Little Big – Uno: слухати онлайн пісню на Євробачення, текст в перекладі
-
07:53Чому категорично не можна пропускати сніданок: вагома причина
-
07:30Найдорожча ДТП: BMW X5 протаранив два нових McLaren
-
07:14Погода в Україні 13 березня: похолодання та дощі
- 12 березня
-
21:545 знаків Зодіаку, які ніколи не вибачаються
-
21:23Land Rover планує випустити конкурента BMW X1
-
21:0113 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Redmi Note 9 Pro Max: технічні характеристики топового бюджетника компанії
-
12:20Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
-
10:22Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури
-
07:14Погода в Україні 13 березня: похолодання та дощі
- 12 березня
-
21:545 знаків Зодіаку, які ніколи не вибачаються
-
19:14Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
-
16:21Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
-
14:15Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду
-
12:00Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
-
10:24Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома
-
08:27У Тома Хенкса та його дружини виявили коронавірус: перші деталі
-
07:13Погода в Україні 12 березня: у яких областях дощитиме
- 11 березня
-
20:476 важливих порад, які збережуть ваше авто на дорозі
-
19:45Найкращі хіти Время и Стекло, за які ми любимо і ненавидимо гурт водночас
-
18:10Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
16:00Еволюція Время и Стекло: як змінювалися Надя Дорофєєва і Позитив
-
14:0010 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
-
13:28В Україні ввели карантин на три тижні: що це означає
-
11:40У Києві оголошено карантин: Кличко розповів, які обмеження запровадять
-
10:56Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива
-
10:15Підсніжник чи пролісок? Тест на знання весняних квітів
-
07:17Погода в Україні 11 березня: у яких областях буде сухо
- 10 березня
-
22:2225 секс-порад, які жінки хотіли б дати кожному чоловікові
-
19:21Три способи чудово провести час на самоті
-
17:00Баффі – переможниця вампірів: за що ми полюбили цей серіал 90-х
-
15:40Євробачення 2020: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу