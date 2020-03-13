Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта

На цей час у Києві поки працює 20 камер відеофіксації порушень правил дорожнього руху, але до першого травня обіцяють встановити ще 30 камер, які будуть фіксувати порушників ПДР. Тож розповідаємо, на яких столичних вулицях уже встановлені камери.

У мережі з'явилася карта, де позначені камери відеофіксації, і звичайно всі водії, які проїжджають по цих ділянках, як мінімум повинні дотримуватися швидкісного режиму.

Тут детальніше: У Києві запускають систему фото- та відеофіксації порушень ПДР: як це працює

1 травня – це той день, коли всі порушники на свої домашні адреси отримають так звані "листи щастя" зі штрафами.

Так, представляємо список вулиць, на яких встановлені діючі камери відеофіксації порушень правил дорожного руху:

вул. Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вулиця Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Північний міст (в напрямку лівого берега)

Північний міст (в напрямку правого берега)

Броварський проспект. (М. Лівобережна)

Броварський проспект / вул. будівельників

Південний міст (в напрямку лівого берега)

Південний міст (в напрямку правого берега)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

Дружби народів бульвар, 27

Дружби народів бульвар, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку. Київ

Столичне шосе 58, в напрямку. Обухів

Харківська площа / проспект Бажана.

Тепер в українських водіїв буде більше мотивації їздити акуратніше в цих місцях, хоча дотримання швидкісного режиму дуже важливу справа не залежно від місця пересування, тому що один раз це не тільки зможе врятувати ваше життя, а й життя інших людей.

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