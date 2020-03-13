Найдорожча ДТП: BMW X5 протаранив два нових McLaren

У штаті Аризона, США, відбулася дуже дорога ДТП. У ній постраждав кросовер BMW X5, а також два нових суперкара McLaren.

Про те, що трапилося розповів сам водій BMW в своєму Facebook.

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За словами американця, його підрізали на дорозі, внаслідок чого він втратив керування над автомобілем і з'їхав на узбіччя. На жаль, на шляху некерованого авто був дилерський центр McLaren Scottsdale.

BMW X5 протаранив сріблястий суперкар McLaren 720S, що стояв на парковці автосалону, який, в свою чергу, врізався у вітрину шоу-руму. Від удару панорамне скло салону прогнулося всередину і зачепило помаранчевий 720S, який стояв на майданчику виставкового залу.

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