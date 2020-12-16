Декомунізація у вашій аптечці: Супрун розповіла, які засоби пора прибрати з полиць

Ви не повірите, але декомунізація – це не лише про ленінопади, а також прибирання усім символів Радянського Союзу. Мовиться ще й про звичні речі, які перекочували з тієї епохи. Уляна Супрун вирішила провести декомунізацію в домашній аптечці. Дізнайтеся, що вона рекомендує прибрати!

Ви можете навіть не підозрювати, що у вашій аптечці є медичні засоби, які не несуть у собі практично жодної користі. Вони вже морально застарілі, неефективні, а іноді, навіть, небезпечні. Розберімося, чому не місце у вашій домашній аптечці!

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Гірчичники

Уляна Супрун наголошує на тому, що гірчичники не допоможуть вам “прогріти” організм, “вигнати” хворобу, легше дихати чи менше кашляти. Адекватних наукових доказів таких ефектів гірчичників не існує. Однак є докази опіків, які вони можуть залишити на шкірі. Тому краще гірчицю використовувати за призначенням, вживаючи в їжу. Інші способи – це марне витрачання часу та зусиль, що може ще й нашкодити здоров’ю.

Оксолінова мазь

Нею радять мастити в носі та навколо, аби захиститися від застуди та грипу. Начебто мазь має противірусну дію і зможе якимось чином зупинити проникнення збудників хвороби в організм. Лише наукових обґрунтувань такої дії немає. Як насправді діє мазь? Блокує носовий хід, ускладнює дихання та заважає слизовій оболонці очиститися від часточок пилу, диму чи тих самих збудників респіраторних інфекцій, що є дійсно необхідною захисною функцією.

Йод та зеленка

В багатьох випадках рану чи поріз, якщо вони неглибокі, можна просто очистити водою, без заливання її йодом та зеленкою. Крім цього, є безпечніші та сучасніші засоби (в тому числі з їхнім вмістом), які не програють в ефективності та щонайменше не викликають подразнень, болю, неприємних відчуттів та не залишають кольорових міток на шкірі.

Перекис водню

Те, що рану можна залити перекисом водню та це допоможе їй швидко і краще загоїтися – міф. Це підтверджують наявні наукові дані про це, точніше їхня відсутність. Перекис водню може бути ефективним для механічного очищення рани. Але це ж саме можна зробити, промивши рану водою.

Мазь Вишневського

Напевно, найвідоміший за характерним запахом, який не забувається ніколи. Навіть якщо мазь доводилося використовувати лише раз у житті. Мазь винайшли у 1927 році радянським лікарем-хірургом Вишневським та широко застосовували для лікування ран, опіків, виразок шкіри та нагноєнь у воєнні часи. По суті тому, що інших кращих засобів на той час не було. Потім цей мазь "мігрував" у лікарні та цивільні аптечки, передусім, через те, що вважалося, що він допомагає "витягувати гній".

Склад мазі — березовий дьоготь та ксероформ (речовина, яка має начебто антисептичну дію, яку не доведено). Під час нанесення мазі на рану чи нагноєння, він покриває його шаром плівки, яка не дає волозі випаровуватися, тому нагріває це місце. Це не просто не дає жодного лікувального ефекту, а навпаки може викликати низку ускладнень – нагрівання тканин сприяє росту та розмноженню бактерій, тому невеликий поріз може перетворитися на небезпечнішу рану з нагноєнням. Жоден лікар, який керується принципами доказової медицини, вам його не порадить.

Мазь застосовують лише в країнах, які були окуповані Совєтами. При цьому жодних наукових досліджень його ефективності не існує. Тож просто приберіть його з аптечки та ніколи не купуйте.

Мазь "Зірочка"

Дуже часто, коли препарат має у складі натуральні інгредієнти, люди вважають, що це завжди краще, ніж якась "хімія". Тому використовують такі ліки без жодних думок про побічні дії чи їхню ефективність, бо начебто "не завадить". Це хибна думка. В'єтнамський мазь "Зірочка" (є ще олівець для інгаляцій та рідкий бальзам) – яскравий цьому приклад. До його складу входять ментол і ефірна олія м’яти, евкаліптова олія, камфора, олія гвоздики, парафін, бджолиний віск, вазелін та інші. Найчастіше мазь використовують для лікування нежитю чи щоб не підхопити віруси, тож ним щедро змазують ніс всередині та навколо.

Часто нанесення мазі викликає біль, почервоніння, алергічну реакцію як чхання, а також подразнення нервових закінчень. Саме це може давати тимчасове полегшення нежитю, відчуття наче "пробило" ніс. Але жодного стосунку власне до лікування нежитю чи захисту від вірусів мазь не має. Навпаки – якщо намазати ним у носі, буде так само як з оксоліновою – мазь заважатиме очищенню слизової носа та сприятиме налипанню часточок пилу, диму та збудників респіраторних інфекцій. Крім цього, ніс буде сильно пекти та свербіти.

Тож годі використовувати засоби, які не мають нічого спільного з лікуванням. Не бійтеся довіряти сучасній медицині та пам'ятайте про те, що ми наполегливо не рекомендуємо займатися самолікуванням!

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