Науковці назвали найнебезпечніше місце, де найвищий ризик зараження COVID-19

Вчені з університетів Флориди і Вашингтона, а також Центру дослідження раку Фреда Хатчінсона у Сіетлі проаналізували статистику передачі коронавірусу і з'ясували, де найвища ймовірність підчепити COVID-19.

Фахівці провели метааналіз 54 досліджень за участю 77 758 осіб, опублікованих за останній рік, в яких згадуються випадки вторинної передачі коронавірусу, коли хворі інфікувалися в побуті. Результати обробки даних підтвердили, що в умовах пандемії домашні господарства – об'єкти найвищого ризику передачі вірусної інфекції.

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Найбільше люди заражаються вдома, якщо один з членів сім'ї вже хворіє COVID-19.

Так, частота вторинних заражень в у домашніх умовах склала 16,6%, що значно вище, ніж в будь-якому іншому місці. Найвищий ризик (18%) обумовлений контактами з тими хворими, у яких симптоми проявляються явно. Для безсимптомних носіїв ризик становить лише 0,7%.

У побуті частіше заражаються дорослі (28,3%), ніж діти (16,8%). Також вищий ризик у подружжя (37,8%) в порівнянні з людьми, які просто ділять житлову площу (17,8%). Примітно, що середній рівень вторинного зараження був значно вищий там, де живуть лише дві особи (41,5%), ніж в помешканнях з трьома і більше особами (22,8%).

Науковці запропонували включити у стратегію боротьби з COVID-19 носіння маски вдома, регулярне провітрювання і дезінфекцію приміщень, а також цілеспрямовану противірусну профілактику.

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