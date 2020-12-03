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Супрун пояснила, скільки сексу прийнято вважати нормою

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Стосунки - фото 1
Стосунки / gettyimages

Ексглава МОЗ Уляна Супрун заявила, що тут немає конкретної цифри, тому що нормальною вважається та кількість сексу, яка задовольняє обох партнерів.

Якщо вірити науковим дослідженням, то в середньому людина займається сексом більше 50 разів на рік. Це виходить приблизно 1 раз на тиждень. Про це Уляна Супрун написала в Facebook.

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"Нормальна кількість сексу - це та, що приносить задоволення вам і вашому партнерові. Деякі дослідження вказують, що в середньому людина займається сексом більше 50 разів на рік, або один раз на тиждень. Але якщо у вас сексуальне бажання виникає частіше або рідше – це нормально", – йдеться в повідомленні.

Також вона додала, що інтимна близькість – це завжди кілька етапів. "Хімічні процеси в нашому мозку можуть прояснити, що ми відчуваємо в моменти інтимної близькості. Спочатку у нас виникає бажання, потім ми збуджуємося, потім – власне статевий акт, оргазм і розслаблення", – пояснила Супрун. Ексглава МОЗ підсумувала, що найкраще – це коли ви можете чітко сказати своєму партнерові, що вам подобається в сексі, а що ні.

Супрун пояснила, скільки сексу прийнято вважати нормою - фото 437750

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Джерело: facebook.com/ulanasuprun
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