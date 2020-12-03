Супрун пояснила, скільки сексу прийнято вважати нормою

Ексглава МОЗ Уляна Супрун заявила, що тут немає конкретної цифри, тому що нормальною вважається та кількість сексу, яка задовольняє обох партнерів.

Якщо вірити науковим дослідженням, то в середньому людина займається сексом більше 50 разів на рік. Це виходить приблизно 1 раз на тиждень. Про це Уляна Супрун написала в Facebook.

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"Нормальна кількість сексу - це та, що приносить задоволення вам і вашому партнерові. Деякі дослідження вказують, що в середньому людина займається сексом більше 50 разів на рік, або один раз на тиждень. Але якщо у вас сексуальне бажання виникає частіше або рідше – це нормально", – йдеться в повідомленні.

Також вона додала, що інтимна близькість – це завжди кілька етапів. "Хімічні процеси в нашому мозку можуть прояснити, що ми відчуваємо в моменти інтимної близькості. Спочатку у нас виникає бажання, потім ми збуджуємося, потім – власне статевий акт, оргазм і розслаблення", – пояснила Супрун. Ексглава МОЗ підсумувала, що найкраще – це коли ви можете чітко сказати своєму партнерові, що вам подобається в сексі, а що ні.

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