ClearVPN надає безкоштовний доступ до сервісу на рік

Український VPN-сервіс від IT-компанії MacPaw став безкоштовним на рік. Це неабияк допоможе розповсюджувати правду та зберігати цифрову безпеку.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

"Цей крок також допоможе підтримати Україну і надасть можливість ділитися правдою про злочини Росії в Україні з усім світом. Support Ukraine – share the truth about Russian war crimes against Ukraine with the rest of the world", – написав він.

Для того, щоб отримати вільний доступ до VPN-сервісу ClearVPN необхідно скористатися промокодом SAVEUKRAINE. Навіщо це потрібно? VPN може замаскувати ваш трафік та захистити пристрій від відстеження.

VPN – узагальнена назва технологій, які дозволяють створювати віртуальні захищені мережі поверх інших мереж із меншим рівнем довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному пристрою чи користувачу бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами.

