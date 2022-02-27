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ClearVPN надає безкоштовний доступ до сервісу на рік

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ClearVPN

Український VPN-сервіс від IT-компанії MacPaw став безкоштовним на рік. Це неабияк допоможе розповсюджувати правду та зберігати цифрову безпеку.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Цей крок також допоможе підтримати Україну і надасть можливість ділитися правдою про злочини Росії в Україні з усім світом. Support Ukraine – share the truth about Russian war crimes against Ukraine with the rest of the world", – написав він.

Для того, щоб отримати вільний доступ до VPN-сервісу ClearVPN необхідно скористатися промокодом SAVEUKRAINE. Навіщо це потрібно? VPN може замаскувати ваш трафік та захистити пристрій від відстеження.

VPN – узагальнена назва технологій, які дозволяють створювати віртуальні захищені мережі поверх інших мереж із меншим рівнем довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному пристрою чи користувачу бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами.

ClearVPN надає безкоштовний доступ до сервісу на рік- фото 499016
ClearVPN надає безкоштовний доступ до сервісу на рік

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