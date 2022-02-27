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війна

Anonymous зламали рації окупантів: хакери глушили їхні переговори гімном України

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Anonymous зламали рації окупантів: хакери глушили їхні переговори гімном України - фото 1

Кожен воює на своєму фронті. Тож і хакери теж зайняли свої позиції. Їм успішно вдається протидіяти війні Росії з Україною.

Так, міжнародна хакерська організація Anonymous зламала частоту зв'язку окупантського війська. Переговори ворогів заглушили гімном України, йдеться у Twitter.

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Російські сили, які щойно говорили про "засідку", зараз заглушаються музикою. Вони не можуть координувати свої дії, якщо не можуть спілкуватися, – йдеться у повідомленні.

На аудіозаписі чути, що слова російських військових вкрай важко розрізнити, на відміну від звучання гімну України.

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