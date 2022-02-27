Anonymous зламали рації окупантів: хакери глушили їхні переговори гімном України

Кожен воює на своєму фронті. Тож і хакери теж зайняли свої позиції. Їм успішно вдається протидіяти війні Росії з Україною.

Так, міжнародна хакерська організація Anonymous зламала частоту зв'язку окупантського війська. Переговори ворогів заглушили гімном України, йдеться у Twitter.

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Російські сили, які щойно говорили про "засідку", зараз заглушаються музикою. Вони не можуть координувати свої дії, якщо не можуть спілкуватися, – йдеться у повідомленні.

На аудіозаписі чути, що слова російських військових вкрай важко розрізнити, на відміну від звучання гімну України.

Russian forces, who were just talking about an "ambush", are currently being drowned out with music.



They cannot coordinate if they cannot communicate.#Anonymous #SolidarityWithUkraine pic.twitter.com/6qyvoUth9o — Anon (@DeepNetAnon) February 26, 2022

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