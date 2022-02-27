Магазини АТБ надаватимуть сховища, а Сільпо – можливість отримати готівку

АТБ, в яких є підвальні приміщення, відкривають їх для всіх, кому нема де сховатися під час повітряної тривоги. А на касах Сільпо можна буде зняти до 6 тисяч гривень.

Про це йдеться в повідомленнях на сайтах компаній.

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У сховищах АТБ сформують необхідний запас питної води. Адресу найближчого магазину з підвальним приміщенням можна знайти тут. У мережі АТБ наголосили, що сховатися в підвальному приміщенні можна буде тільки в магазинах, які працюють зараз.

За інформацією пресслужби АТБ, у період дії комендантської години магазини і підвальні приміщення будуть зачинені.

Водночас у мережі супермаркетів Сільпо будуть видавати з однієї банківської картки до 6 тис. грн. Раніше ліміт на видачу готівки становив 500 грн. Про це повідомили у пресслужбі. У компанії кажуть, що знають про складнощі зі зняттям готівки, тому в ці дні разом з партнерами працювали над підвищенням ліміту зняття готівки в касах.

Магазини АТБ надаватимуть сховища, а Сільпо – можливість отримати готівку

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