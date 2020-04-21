Ціна на нафту вперше в історії впала нижче за нуль: чому і що це означає

20 квітня ціна на нафту стала від'ємною: спершу марка WTI впала до "нуля", а потім обрушилася на 300% – до "мінус" 37 доларів за барель. Розповідаємо, чому так сталось та що це значить для світу та України зокрема.

Одразу зазначимо, що приводів радіти пересічним громадянам немає. Ніхто не буде доплачувати нам за повний бак на заправці, однак певні можливості Україні це таки створює.

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Що сталось на ринку нафти

У 2020 році нафта дешевшає вже не вперше. Головні причини – коронавірус та розірвання угоди ОПЕК+. Однак учорашній обвал цін на нафту стався через її надлишок та відсутність місць для зберігання.

На відкритті торгів на Нью-Йоркській товарній біржі 20 квітня барель нафти марки WTI з поставкою в травні коштував понад 17 доларів, однак ближче до завершення торгів ціни полетіли вниз та сягнули -37,63 долара за барель. Таке сталося вперше з 1983 року, відколи нафтові ф'ючерси почали торгуватися на біржі.

Мінусова ціна стосувалась ф'ючерса – біржового інструменту, простіше кажучи – договору про постачання сировини у певні терміни.

Річ у тому, що ф'ючерс був травневий та закінчився у вівторок, 21 квітня. А оскільки нафта зараз нікому не потрібна, за день до закінчення контракту інвестори спробували позбутися її за будь-яку ціну

Люди купували фінансовий контракт, а не цистерни з нафтою, тому в підсумку власники травневих ф'ючерсів погодилися ще й доплатити за те, щоб позбутися реальних барелів, оскільки за вивезення та розміщення у сховищі нафти їм довелося б заплатити набагато більше.

Наголошуємо, що йдеться лише про американську нафту марки WTI (Western Texas Intermidiate) і про ціни на неї з поставкою в травні. Натомість ціни на червневі ф'ючерси WTI впали тільки на 5% і коштують понад 20 доларів за барель.

Ціна WTI використовується як індекс для торгових угод з нафтою всередині США (як нафта марки Brent в Європі й Urals – при поставках з Росії).

Поза Штатами ситуація на ринку не така катастрофічна: ціна Brent впала тільки на 5% – до 26 доларів за барель, а от спотова ціна (з поставкою негайно) нафти Urals, якою торгують російські компанії, в кінці дня була навіть від'ємною, опустившись до -2 доларів.

Чому обвалилась ціна саме нафти марки WTI

Причина рекордного падіння цін саме в США в тому, що країна стала епіцентром епідемії коронавірусу, а її експортні потужності не дозволяють позбутися від надлишків нафти. Та й охочих її купити зараз немає, адже через пандемію попит на нафту впав на приблизно 20 мільйонів барелів за день. Автовласники зменшили споживання в рази, важливим фактором також є обмеження пасажирських і промислових авіарейсів. А от сировину нема де зберігати.

Заповнення головного нафтового сховища США в Кушингу, Оклахома, за два місяці зросло на 48%. Із максимальних 78 мільйонів барелів сховище прийняло вже 55 мільйонів, тож місце реально закінчується.

Американські нафтопереробні заводи (НПЗ) наразі не готові купувати нафту дорожче ніж 2 долари за барель, тож наближається хвиля банкрутств цих компаній. За останніми даними, кількість діючих нафтових бурових установок у США уже скоротилася на 13%.

І хоча наразі катастрофічна ситуація спостерігається лише на американському ринку, ситуація з місцем в сховищах в усьому світі не надто краща, тож іншим маркам нафти також загрожують катастрофічні падіння.

Нафтосховища на планеті заповнені приблизно на три чверті. А вільна чверть – близько 1 млрд барелів – приблизно в 10 разів перевищує світовий попит на нафту, який до кризи був близько 100 млн барелів на добу.

Інфографіка про падіння цін на нафту WTI / 24tv.ua

Що буде далі

Експерти вважають, що поки епідемія коронавірусу в більшості великих країн не закінчиться, нафта з поставкою в найближчому майбутньому буде коштувати дуже дешево. Ситуацію з цінами не зможе виправити навіть рекордне скорочення видобутку в рамках картелю ОПЕК +, адже країни домовилися знизити світовий видобуток на 10%, а попит вже впав більш ніж на 20%. Угода не може підвищити ціни, а може лише зменшити темпи заповнення сховищ.

Через пандемію коронавірусу світовий попит на нафту, як очікується, впаде на 30%. Тобто трейдерам, нафтопереробним заводам і Держрезерву доведеться кудись дівати 30 млн барелів на день. Резервуарів їм вистачить на лічені місяці.

Нафтосховища на ключових ринках, на кшталт Сінгапуру і США, уже подорожчали вдвічі. І якщо на суші зберігається приблизно 3 млрд барелів нафти, через падіння цін трейдери почали розміщувати нафту і на морі – у танкерах, які зазвичай використовуються для її перевезення. Буквально за кілька тижнів обсяг нафти в танкерах, які нікуди не пливуть, подвоївся до 160 млн барелів.

Експерти прогнозують, що як тільки карантин закінчиться, світова економіка почне швидко відновлюватися, а з нею почне відновлюватися і попит на нафту.

Тим часом у "Нафтогазі" заявили, що в Україні є величезна нафтотранспортна система для зберігання нафти.

"Схоже, бізнес зі зберігання нафти зараз найбільш прибутковий. Потрібно не проґавити можливості й максимально їх монетизувати", – підсумував виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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