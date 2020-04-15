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Кредитні канікули у ПриватБанку: як відтермінувати оплату за іпотеку та авто
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У ПриватБанку запустили кредитні канікули для тих, хто оформив у кредит автомобіль або житло. Розповідаємо, як подати заявку та на скільки банк відтерміновує платежі.
У банку заявили, що кредитні канікули поширюються на "Авто у розстрочку", "Житло в кредит" і "Кредит під заставу нерухомості".
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"Приватбанк" запровадив додаткові «кредитні канікули» для позичальників програм кредитування "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" та "Кредит під заставу нерухомості", – повідомляється у пресслужбі банку.
Банк надає кредитні канікули тим клієнтам, які постали перед труднощами (звільнення, відпустка за свій рахунок тощо) через обмеження, пов'язані з карантином.
"Такі клієнти матимуть право на перенесення строків усіх чергових платежів до 31 липня 2020 року з відповідним укладанням додаткових угод до кредитного договору чи договору лізингу після завершення карантину", – повідомляється у банку.
Як оформити кредитні канікули у ПриватБанку
Для того, щоб оформити "кредитні канікули" необхідно заповнити заявку на сайті ПриватБанку.
Введіть свій номер телефону. На нього ви отримаєте спеціальний код для входу.
Зазначимо, що у разі виникнення у клієнтів проблем з обслуговуванням боргу, пов'язаних з епідемією та карантином, ПриватБанк не застосовує штрафів і пені за прострочення платежів. Це стало можливим завдяки ухвалі закону № 533-IX від 17 березня 2020 року. Якщо у вас виникли труднощі при оплаті – зверніться до банку, аби знайти оптимальний варіант вирішення фінансових труднощів.
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